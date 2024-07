Nishika, Pinak, others enter QF

In the round of 16, Tejaswi Harkade got walk over when top seed Nehal Gosavi backed out for the health reason. Another experienced player Kripi Sajwan gave walkover to Prajkta Raut. In other matches Nishika Gokhe defeated Vidhi Rughani 15-0, 15-3 in a ones-ded affair. Pinak Rokde recorded 15-8, 15-10 win over TinkuNinave.Mugdha Sawarkar, Bhumi Lalka, Janvi Kaishalwar, Aasstha Kumar too entered the last eight stage.

In the men's section top seed Gaurav Rege lived up to his reputation to beat Saaransh Nagrale 15-3, 15-6 in the round of 32. Sudhanshu Bhure downed Priyanshu Rambhade 15-12,15-6 to make it to pre-quarters.

ResultsWomen singles round of 16: Tejaswi Harkare got walk over again Nehal Gosavi (1), Mugdha Sawarkar bt Tejaswini Hinganekar 15-6, 15-6; Nishika Gokhe bt Vidhi Rughani 15-0, 15-3; Bhumi Lalka bt Gauri Moroney 15-5, 15-2 ; Janvi Kaishalwar bt Priya Bhardwaj 15-6, 15-5; Pinak Rokde bt Tinku Ninave 15-8, 15-10; Aasstha Kumar bt Ramshaa Varma 15-4, 15-10 ; Kripi Sajwan gave walk over to Prajkta Raut.

Men's singles round of 32: Gaurav Rege bt Saaransh Nagrale 15-3, 15-6 ; Sudhanshu Bhure bt Priyanshu Rambhade 15-12,15-6; Asit Desai bt Sharvil Barhanpure 15-10, 15-2; Abhijeet Bhure bt Aakash Kushwaha 15-4, 15-7 ; Shashank Kulal bt Aditya Kannamwar 15-8, 15-7; Tanishq Borekar, bt Sifat Arora 15-11, 15-10; Sparsh Kawale bt Varad Diwate 15-6, 15-5; Chunharmeet Sokhi bt Anup Kadwe 15-7, 15-12; Aditya Mundre bt Kshitij Shende 16-14,15-11; Priyanshu Dubey bt Vipul Wagh 15-8,15-10 ; Rutva Sajwan bt Anand Dhingra 15-5, 15-6 ; Animesh Ghate bt Arnav Kalyankar 15-12,16-14; Animish Manke bt Tekendra Sanodiya 15-7, 15-7 ; Jeeva Pillai bt Aashish Rajput 15-6 ,5-13; Adityasingh Chouhan bt Aaryan Sadhankar 16-14, 15-12; Nabeel Ahmed bt Sarang Walke 15-8 15-7.