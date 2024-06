Rege is line for triple crown

In the men's singles semis, Rege defeated Shashank Kulal 21-18, 21-13 .Shashank Kulal 21-18, 21-13. Then in the doubles quarterfinal, Rege pairing with Hriday Deshmukh defeated Akshad Vitonde and Rohan Singh 15-13,15-12.

In the mixed doubles quarters, Rege and Pinak Rokde overcame the challenge of Anagh Dixit and Eesha Dixit 15-5, 15-5. In the women singles event, Nishika Gokhe and Kripi Sajwan set up a title clash. While Niahika defeated Mugdha Sawarkar 21-9, 21-11,Kripi got the better of Pinak Rokde 21-17, 21-18.

Results

Men' singles SF: Gaurav Rege bt Shashank Kulal 21-18, 21-13

Men's sinbles QF: Gaurav Rege bt Asit Desai 15-13, 12-15, 15-11; Shashank Kulal bt Chunharmeet Sokhi 12-15, 15-13, 15-12; Rutva Sajwan bt Priyanshu Dubey (walkover); Nabeel Ahmed, bt Jeeva Pillai 15-4,15-11

Men's doubles QF: Gaurav Rege and Hriday Deshmukh bt Akshad Vitonde and Rohan Singh 15-13,15-12; Aashish Rajput and Chunharmeet Sokhi bt Ameya Bansod and Ankit Rathi 15-12, 14-16 16-14 ; Devesh Jena and Shashank Kulal bt Abhijeet Bhure and Sudhanshu Bhure 15-17, 15-12, 15-9 ; Gaurav Mithe and Nabeel Ahmed bt Aditya Mundre and Donipudi Thilak (2) 20-18, 13-15, 15-11.

Women singles SF: Nishika Gokhe bt Mugdha Sawarkar 21-9, 21-11 ; Kripi Sajwan bt Pinak Rokde 21-17, 21-18

Mixed doubles QF: Gaurav Rege and Pinak Rokde bt Anagh Dixit and Eesha Dixit 15-5, 15-5' Animesh Ghate and Bhargavi Rambhad bt . Chunharmeet Sokhi and Janvi Kaishalwar 15-13, 15-10; Aashish Rajput and Kripi Sajwan bt Piyush Makhe and Manisha Bhawatkar 16-14, 16-18, 16-14; Shashank Kulal and Sophia Simon, bt Onkar Aloni and Gauri Mohite 15-3, 15-2.

U-9 boys semis: Pradyumna Meshram (1) bt Abir Arindham Bhattacharya 21-7, 21-10; Adhirath Madankar bt Rishi Singh 21-10, 19-21, 21-11 ;

U-11 boys semis: Ojas Landge (1) bt Darsheel Meshram 21-16 21-7 ; Shreeansh Naidu bt Kartik Naidu 19-21, 21-8, 21-9.

U-15 girls QF: Fizza Akbani (1) bt Riddhi Tidke 15-13, 15-2; Shreeja Wankhede bt Avani Hedaoo 15-4, 15-2; Vaishnavi Manglekar bt Rimsha Jamuar 15-3,15-4 ; Sanvi Ghate bt Poorvi Malik 15-10, 15-9.

U-17 boys QF: Sparsh Kawale (1) bt Harshit Nerkar 17-15 15-8; Aditya Yaul bt Aarav Thakre 15-5, 15-4; Nakul Londhekar bt Arnav Kalyankar 18-16, 15-8; Arnav Palshikar bt Rubal Gedam 15-3, 15-13.

U-17 girls QF: Vaishnavi Manglekar bt Sanvi Ghate 13-15, 15-8,15-7; Fizza Akbani bt . Mugdha Sawarkar 13-15, 15-12 15-13; Yukti Shende bt Riddhi Tidke 15-12, 15-8 ; Ditisha Somkuwar bt Grishma Kaishalwar 15-10, 15-8.