Sai, Avani, Dishita, Fizza in semis

In the quarters Sai Jais defeated Sanvi Ghat 15-6 15-10 whereas Avani Hedaoo eliminated Bhargavi Giradkar 15-10, 15-12. In another quarterfinal, Dishita Somkuwar quelled the challenge of Grishma Kaishalwar 15-9., 15-10. Title favourite Fizza Akbani defeated Riddhi Tidke15-6, 15-9.

In Under-17 boys singles category, Harshit Nerkar, Priyanshu Dubey, Sparsh Kawale and Sanidhya Khandare entered the semis.

In Under-19 girls singles, top seed Aanya Malhotra along with Kshitija Yaul and Ira Rokade entered the semis.

Earlier Chitra Garg and Nilu Garg inaugurated the tournament in the presence of Anita Vijaykar (Director, CSR), Ajit Kotastane (VP marketing, Diffusion Engineers), Abhisekh Mehta (CFO, Diffusion Engineers), Kundatai Vijaykar (President, NDBA), Mangesh Kashikar (NDBA secretary), Bhavna Aagrey (NDBA joint secretary), Anant Apte (treasurer), Gurdeep Singh Arora and Bhavesh Deshmukh (EC members) and Aditya Galande (chief referee)

Results

U-17 girls singles QF: Sai Jais bt Sanvi Ghat 15-6 15-10; Avani Hedaoo bt Bhargavi Giradkar 15-10, 15-12; Ditisha Somkuwar bt Grishma Kaishalwar 15-9,15-10; Fizza Akbani bt Riddhi Tidke 15-6,15-9 .

U-17 boys singles QF: Harshit Nerkar bt Animish Manke 15-11, 11-15, 15-12; Priyanshu Dubey bt Shaurya Kumar 15-6, 8-15,15-6; Sparsh Kawale bt Rigved Nimkar 15-5, 9-15, 15-7; Sanidhya Khandare bt Arjun Khandekar 15-10, 15-12.

U-19 girls singles QF: Aanya Malhotra (1) bt Anshika Rajkarosiya 15-1, 15-1; Kshitija Yaul bt Saachi Wankhade 15-4, 15-5; Ira Rokade bt Priyanshi Bhute 15-2,15-5 .