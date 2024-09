Samit, Nageshwari to lead dist teams

The secretary of Nagpur District Athletics Association (NDAA) Dr Sharad Suryawanshi declared the teams. The selection committee included Jitendra Ghordadeikar, Umakant Sangode, Gourav Mirase, Rohini Raut and Ramchandra Wani.

Wani himself is the coach of district tema while Akshay Pal is manager

Teams

\U-14 boys: Soumya Nakode, Yatarth Wandhare, Siddhesh Kshirsafar, Abhinav Tyagi, Kalpesh Kshirsagar and Harsh Dhoble.

U-14 girls: Himanshi Bawane, Mrunali Dhurde, Ananya Mangar, Ariya Choube, Vanshika Shriwas, Rushika Kardekar.

U-16 boys: Kaushik Choudhary, Rudra Patil, Liladhar Kawale, Bhavika Urkude, Shivaji Wankhede, Kundan Belekar, Harshal Kamble, Manas Kamble, Shivash Patel, Anshuman Rawat Vikrant Gupta, Mohammad Ansari, Parth Sawre, Takshak Bagde and Dhruv Thakre.

U-16 girls: Prutha Godbole, Dhanlakshmi Kachore, Srushti Lokhande, Janhavi Bawane, Tanmai Pimpalkar, Mahi Dhumankhede and Shrawani Mandve.

U-18 boys: Yash Nikode, Digant Bapat, Yash Bhute, Abhishek Pande, Abhimanyu Khushwah, Ishant Khodke, Krish Mule, Atul Mangam, Harshal Joge, Devanshu Chakole, Harsh Upadhyay, Atharva Bhandekar, Anshu Sharma, Devang Madavi, Nevin Krishnan, Kunal Bhujade, Sahil Nemade, Rohit Hatwar, Vinay Ibhole and Tanishq Deshpande

U-18 girls: Janhavi Hirudkar, Kashish Bhagat, Rohini Durbude, Samiksha Pithode, Sanyogita Misar, Astha Rawat, Sanskruti Dhomne, Akansha bhagat, Mansi Patankar, Himanshi Taiwade, akansha Nagare, Ozen Montero, Bharti Shiarkar, Khushi Shende, Rutuja Madavi and Neha Mahajan.

U-20 boys: Samit Tong, Prajwal Dhanre, Bhavesh Khandar, Tejas Bankar, Abul Hasan, Piyush Madne, Nitin Dorkhande, Vibhav Jadhav, Bhavesh Mankawade, Aryan Jambhule, Lucky Samarth, Pratik Dhoke, Sanay Taikar, Shreyansh Kanojia, Shailesh Dhawale and Rudra Kurhe.

U-20 girls: Nageshwari Vadapalli, Mitali Bhoyar, Arya Kore, Chaitali Borekar, Anjali Madavi, Bhuneshwari Masram, Ayesha Nasim, Arti Bhatat, Nandini Jadhav and Namrata Atkare.