Seeds sail smoothly, city paddlers disappoint

In the Under-13 girls third round, top seed Myraa Sangelkar (TST) defeated Sharayu Tekale(PRB) 11-9,11-5,11-9 in straight three games. Second seed Saisha Madhur of Thane got the better of city's Sejal Wankhede (NGP) 11-3,11-4,11-1. Another city paddler Kevik Nandeshwar lost to Palakh Jha (TST)7-13, 11-13, 5-11. Third seed Trissha Ludbe (TST) eliminated Ishwari Dhawade of Amravati 11-6,11-6,11-2. In the Under-15 round two, top seed Divyanshi Bhowmick (TST) defeated Adhvika Prabhune (THN) 12-10,11-2,11-2 in the one-sided affair. Second seed Riana Bhoota (THN) sidelined Anvaya Ranade (THN) 11-4,11-4,11-5.

Important results

U-13 girls (round 3): Myraa Sangelkar (TST) [Seed - 1] bt Sharayu Tekale(PRB) 11-9,11-5,11-9, Palakh Jha (TST) bt Kevik Nandeshwar (NGP) 11-7,13-11,11-5, Trissha Ludbe (TST) [Seed - 3] bt Ishwari Dhawade(AMT) 11-6,11-6,11-2, Saisha Madhur (THN) [Seed - 2] bt Sejal Wankhede (NGP) 11-3,11-4,11-1, Adhvika Prabhune (THN) [Seed - 15] bt Tanisha Kolare (NGP) 11-5,11-9,6-11,7-11,11-7

U-15 girls (round 2): Divyanshi Bhowmick (TST) [Seed - 1] bt Adhvika Prabhune(THN) 12-10,11-2,11-2; Ishwari Dhawade (AMT) bt Tanisha Kolare (NGP) 11-13,11-7,11-1,11-13,11-6, Saanvika Bauva (THN) [Seed - 16] bt Utsavi Deshmukh (NGP) 11-5,11-2,11-4, Kevika Nandeshwar (NGP) Bt Saachi Mate (NGP) 9-11,11-7,11-7,13-11, Swara Karmarkar (NSK) [Seed- 4] bt Vidhii Kumre (NGP) 11-3,11-4,1-17, Naisha Rewaskar (PNA) [Seed - 3] bt Banhi Dube (THN), Riana Bhoota (THN) [Seed - 2] bt Anvaya Ranade (THN) 11-4,11-4,11-5

U-13 boys round 2: Param Bhiwandkar (TST) [Seed - 1] bt Aavish Kevalramani (NSK) 11-5,11-6,11-2, Aarav Vora (TST) [Seed-2] bt Shourya Karkera (TST) 11-6,13-11,11-5, Zain Shaikh (TST) [Seed - 3] bt Yashan Kolah (MCD) 11-6,11-6,11-5.