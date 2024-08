Shreeja, Pinak, Bhumi, Mugdha enter QF

In the women singles round of 16, Shreeja Wankhede defeated Aishwarya Pimpalapure 15-9, 15-11 whereas Pinak Rokde made a light work of Mehekpreet Bal 15-3, 15-2. Bhumi Lalka eliminated Khushi Shahu 15-1, 15-6 whereas Mugdha Sawarkarrecorded fighting 15-4, 18-16 win over Priya Bharadwaj.

In the doubles, Ditisha Somkuwar and Fizza Akbani duo defeated Ishika Naik and Radhika Changde 21-3, 21-5 to enter the semis. In another quarterfinal, Nishika Gokhe and Vaidehi Gokhe overcame Manisha Bhawatkar and Manjiri Dhok 21-8, 21-4.

Total 75 matches were played today. All the auarterfinals and semi final matches will be played on Saturday/

Imporrtant results

Women's singles round of 16: Shreeja Wankhede bt Aishwarya Pimpalapure 15-9, 15-11 ; Pinak Rokde bt Mehekpreet Bal 15-3, 15-2 ; Bhumi Lalka bt Khushi Shahu 15-1, 15-6; Mugdha Sawarkar bt Priya Bhardwaj 15-4, 18-16 .Women's doubles QF: Ditisha Somkuwar and Fizza Akbani bt Ishika Naik and Radhika Changde 21-3, 21-5 ; Nishika Gokhe and Vaidehi Gokhe bt . Manisha Bhawatkar and Manjiri Dhok 21-8, 21-4

U-19 boys singles round of 16 : Sanidhya Khandare bt Neel Lanjewar 15-5, 15-8 ; Pranay Gadewar bt Preyansh Rathi 15-6, 12-15, 15-6; Aaryan Sadhankar bt Hridaan Singh 13-15, 15-9, 15-10 ; Prithvi Haritwal bt Kshitij Shende 11-15, 15-5, 15-13; Priyanshu Dubey bt Harshit Nerkar 17-15, 12-15, 15-6; Adityasingh Chouhan bt Ojas Deshmukh 15-11, 15-6;

Nishil Umate bt Shreyash Salunke 15-5 15-9; Jeeva Pillai bt Aaditya Gadge 15-6, 15-8 .

U-19 girls round of 16: Anishca Khandait bt Tanishka Ganvir 15-8, 15-7 ; Pinak Rokde bt Bharti Sahu 15-5 15-4; Bhumi Lalka bt Radhika Changde15-11, 15-9; Tinku Ninave bt Mugdha Sawarkar 7-15, 15-10, 20-18; Shreeja Wankhede bt Kanak Pawar 15-3 15-2 ; Anagha Deodhay bt Muskan Kewalramani 15-7, 15-0 Fizza Akbani bt Manshree Rane 15-4 15-5 .