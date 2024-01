SNG 'A' girls enter QF

In boys section, Nutan Bharat Yuvak Sangh (NBYS) , Hanumannagar Krida Mandal (HKM) and GKM qualified for the pre-quarterfinals.

RESULTS

GIRLS: DKM-B (Anjali Sonwane 6) beat SKM ( prasiddhi sonkar 5) 25-11 (06-02, 05-00, 04-00, 10-09); SNG A (Swati Wankhede 16 ) beat PBG (priya dhapodkar 7)

36-14 (21-02, 08-02, 03-06, 04-04 )

BOYS: GKM (Tejas Talmale 4) beat DKM B( Ajay Pande 8) 29-14 (06-02, 16-02, 07-04, 00-06); NBYS (Taaran Kakkad 27) beat ABC (Ojas Deshpande 14) 67-53( 20-10, 09-14, 21-14, 17-15); HKM (Parikshit Datir 22) beat CPS (Naseem Ali 3) 44-11 (13-00, 09-02, 12-05, 10-4)