Cancelled and Diverted Train Details: Full List of Affected Trains After Mysuru-Darbhanga Express Accident in Tamil Nadu

Tamil Nadu, October 10, 2024: The Mysuru-Darbhanga Superfast Express collided with a stationary goods train around 8:30 p.m. tonight, resulting in the derailment of 12 to 13 passenger coaches and fires in some of them. Several people were injured, with ten passengers hospitalized.

The incident occurred at Kavaraipettai Railway Station, located approximately 46 kilometers from Chennai, in the Chennai-Gudur section. Following the collision, a parcel van caught fire, but the flames were quickly extinguished by the fire brigade. Fortunately, there have been no reports of fatalities. According to the official bulletin two trains have been canceled and several others have been diverted due to the accident.

Canceled Trains:

S.No T. NO. FROM TO JCO REMARKS 1 12077 MGR Chennai Central Vijayawada 12.10.2024 FULLY CANCELLED 2 12078 Vijayawada MGR Chennai Central 12.10.2024 FULLY CANCELLED

Diverted Trains:

S.No T. No. From To JCO Remarks Skipping Stoppages 1 12839 Howrah MGR Chennai Central 10.10.2024 Gudur, Renigunta, MGR Chennai Central NIL 2 12655 Ahmedabad MGR Chennai Central 10.10.2024 Gudur, Renigunta, MGR Chennai Central NIL 3 22644 Patna Ernakulam 10.10.2024 Gudur, Renigunta, Melpkkam Cabin, Katpadi, Jolarpettai NIL 4 12616 New Delhi Chennai Egmore 10.10.2024 Gudur, Renigunta, Chennai Egmore NIL 5 17644 Kakinada Port Chengalpattu 11.10.2024 Gudur, Renigunta, Chennai Egmore NIL 6 12509 SMVT Bengaluru Guwahati 11.10.2024 Melpakkam Cabin, Renigunta, Gudur Arakkonam, Perambur & Additional stoppage at Tiruttani 7 12551 SMVT Bengaluru Kamakhya 12.10.2024 Dharmavaram, Gooty, Dhone, Nandyal, Guntur, Vijayawada Jolarpettai, Katpadi, Perambur, Gudur 8 12295 SMVT Bengaluru Danaupr 12.10.2024 Dharmavaram, Guntakal, Sulehalli, Secunderabad, Kazipet Krishnarajapu ram, Bangarapet, Kuppam, Jolarpettai, Katpadi, Arakkonam, Perambur, Gudur, Nellore, Ongole, Vijayawada, Warangal

⚠️ PASSENGERS PLEASE NOTE



Diversion of Trains due to Train Accident of Tr. No.12578 Mysuru Junction - Dharbhanga Bagmati Superfast Express@drmvijayawada@drmgtl@drmgnt@drmsecunderabad@drmhybpic.twitter.com/Hvl35lab12 — South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 11, 2024

DivertedTrains:

S.N. No T. No From To JCO Remarks Skipping Stoppages 1 13351 Dhanbad Alapuzzha 10.10.2024 Gudur, Renigunta, Melpakkam Cabin, Katpadi Nayadupeta, Sullurpeta, MGR Chennai Central, Arakkonam 2 02122 Jabalpur Madurai 10.10.2024 Gudur, Renigunta, Melpakkam Cabin, Chengalpattu Chennai Egmore 3 12621 MGR Chennai New Delhi 11.10.2024 Arakkonam, Renigunta, Gudur NIL 4 13352 Alappuzha Dhanbad 11.10.2024 Melpakkam Cabin, Arakkonam, Renigunta, Gudur Tiruvallur, Perambur, MGR Chennai Central, Sullurpeta, Nayadupeta 5 18190 Ernakulam Tatanagar 11.10.2024 Melpakkam Cabin, Arakkonam, Renigunta NIL 6 12664 Tiruchchirapalli Howrah 11.10.2024 Arakkonam, Renigunta NIL 7 07696 Ramanthapuram Secunderabad 11.10.2024 Arakkonam, Renigunta NIL 8 06063 Coimbatore Dhanbad 11.10.2024 Melpakkam Cabin, Arakkonam, Renigunta NIL

Helpline numbers have been set up to help passengers and their families.

Vijayawada Division, SCR Railway Helpline Numbers

Gudur: 08624 250795

08624 250795 Ongole: 08592 280306

08592 280306 Vijayawada: 0866 2571244

0866 2571244 Nellore: 0861 2345863

0861 2345863 Eluru: 7569305268

7569305268 Tadepalligudem

Chennai Division Helpline Numbers

Chennai: 04425354151

04425354151 Chennai: 04424354995

Samastipur: 8102918840

Darbhanga: 8210335395

Danapur: 9031069105

DDU Junction: 7525039558