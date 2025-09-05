Pune Traffic Update: Police Issues Advisory for Ganesh Visarjan; Check Road Closures and Diversions
By Lokmat Times Desk | Updated: September 5, 2025 23:48 IST2025-09-05T23:39:06+5:302025-09-05T23:48:33+5:30
Pune: Ahead of Ganpati Visarjan, major changes has announced in traffic management for September 6 2025. Punekars will be ...
Pune: Ahead of Ganpati Visarjan, major changes has announced in traffic management for September 6 2025. Punekars will be experiencing, heavy procession across the city to avoid congestion. Pune police will close several central roads, to enforce No entry and No parking zones and implement diversions. Traffic plan has been designed to ensure citizen safety and smooth flow.
🛑 गणेशोत्सव कालावधीतील बंद रस्ते व पर्यायी मार्ग याबाबत प्रसिद्धी पत्रक.... pic.twitter.com/fZ6TzvX1rK— पुणे शहर वाहतूक पोलीस (@PuneCityTraffic) August 30, 2025
Major roads closed for Ganesh Visarjan
Procession will begin at 9:00am on September 6 and these roads will be closed to traffic till Spetember 7
Shivaji Road: Kakasaheb Gadgil Putla Chowk to Jedhe Chowk (from 7:00 am)
Lakshmi Road: Sant Kabir Chowk to Alka Talkies Chowk (from 7:00 am)
Bajirao Road: Savarkar Chowk to Futka Buruj Chowk (from 12:00 pm)
Kumthekar Road: Tilak Chowk to Chitale Corner Chowk (from 12:00 pm)
Ganesh Road: Daruwala Pool to Jijamata Chowk (from 10:00 am)
Kelkar Road: Budhwar Chowk to Alka Talkies Chowk (from 10:00 am)
Tilak Road: Jedhe Chowk to Tilak Chowk (from 9:00 am)
Shastri Road: Senadatt Chowki Chowk to Alka (from 12:00 pm)
Jangli Maharaj Road: Jhansi Rani Chowk to Khandoji Baba Chowk (from 4:00 pm)
Karve Road: Nal Stop Chowk to Khandoji Baba Chowk (from 4:00 pm)
Ferguson Road: Khandoji Baba Chowk to Ferguson College Main Gate (from 4:00 pm)
Bhandarkar Road: PYC Gymkhana to Goodluck Chowk to Nataraj Chowk (from 4:00 pm)
Pune-Satara Road: Volga Chowk to Jedhe Chowk (from 4:00 pm)
Solapur Road: Seven Loves Chowk to Jedhe Chowk (from 4:00 pm)
Prabhat Road: Deccan Poste to Shelar Mama Chowk (from 4:00 pm)
Bagade Road: Sonya Maruti Chowk to Phadke Haud Chowk (from 9:00 am)
Guru Nanak Road: Devji Baba Chowk to Hamjekhan Chowk to Govind Halwai Chowk (from 9:00 am)
Parking
Shivaji Akhada Parking Lot (Two Wheeler/Four Wheeler)
Nilayam Talkies (Two Wheeler)
AISSPMS Maidan (Two Wheeler/Four Wheeler)
Sanjeevani Medical College Maidan (Two Wheeler/Four Wheeler)
SP College (Two Wheeler/Four Wheeler)
Ferguson College (Two Wheeler/Four Wheeler)
Peshwe Park, Sarasbagh (Two Wheeler)
Jain Hostel BMCC Road Maidan (Two Wheeler/Four Wheeler)
Patil Plaza Parking (Two Wheeler)
Marathwada College (Two Wheeler)
Dandekar Bridge to Ganeshmala (Two Wheeler)
Nadi Patra - Bhide Bridge to Gadgil Bridge (Two Wheeler/Four Wheeler)
Ganeshmala to Rajaram Bridge (Two Wheeler)
Night of September 6, 2025 From 12:01 AM to 12:00 AM on September 7, 2025, all types of heavy vehicles will be banned from entering Pune city.
Traffic modifications are in effect for Dhayri Phata, Keshavnagar, Mundhwa, and Sasane Nagar (Hadapsar).
Dhayri Phata Chowk-Nanded Phata-Umbraya Ganapati Chowk: The route from Dhayri Phata to Umbraya Ganapati Chowk is closed September 6, 6:00 PM to 12:00 AM. Alternate route: From Swargate, use Dhayri flyover, Rajyog Society Chowk, Nanded Sit Chowk, Canal Bridge, and turn left.
Keshavnagar, Mundhwa: Effective September 6, 6:00 AM, traffic is one-way. Those traveling from Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk, Keshavnagar to Manjari should turn right at Renuka Mata Mandir. Those coming from Gayran Vasti to Mundhwa Chowk should turn left at Renuka Mata Mandir and right at Venkatesh Graphics.
Also Read: Pune Ganesh Visarjan 2025: 554 Mobile Toilets, 328 Nirmalya Kalash, 38 Artificial Ponds Ready
Sasanenagar, Hadapsar: Kalepadal Underpass: Traffic towards Sasanenagar Main Road is closed. Alternate route: Use Ravi Park Road to Handewadi Road, then the Sasanenagar Underpass.
New English School D. P. Road: Traffic from Sasanenagar Underpass towards Sasanenagar Main Road is prohibited. Alternate route: Use Sasanenagar Underpass to Saiyyadnagar, Handewadi Road, or Vaiduwadi/Ramtekdi.Open in app