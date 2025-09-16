Pune Water Cut: Major Areas to Face Water Supply Disruption on September 18, Check Affected Areas

Pune: PMC has announced water cuts for some parts of Pune on September 18, 2025 Thursday. This water cut is for maintenance and repair work at several areas. As per the information received Old Parvati Jalkendra Pumping, Vadgaon, Rajiv Gandhi Pumping, Khadakwasla Jackwell Warje Phase No. 1 and 2 SNDT, Warje and Naveen Holkar Pumping will have their water supply shut off to more than half of the city on Thursday, September 18th, 2025 to carry out pumping, construction and maintenance work.

Additionally water supply will be provided at low pressure late on Friday September 19, 2025 morning, the Water Supply Department has informed.

Affected areas

Parvati HLR Tank Area: Sahakarnagar, Padmavati, Bibwewadi, Mukundnagar some parts, Maharshinagar, Gangadham, Chintamaninagar Part-1 and 2, Lake Town, Shivtejnagar, Upper Indiranagar, Lower Indiranagar, Shelke Vasti, Mahesh Society, Bibwewadi Village Than, Premnagar, Salisbury Park, Giridhar Bhavan Chowk, Thackeray Vasahat, Parvati Village Than, Bhagyodayanagar, Shivnerinagar, Mithanagar, Kumar Prithvi, S.No. 42 Kondhwa Khurd, Saibabanagar etc.

Vadgaon Water Center Area: Hingne, Anandnagar, Vadgaon, Dhayri, Ambegaon Pathar, Dattanagar, Dhankawadi, Katraj, Bharati Vidyapeeth Area, Kondhwa Budruk Ambegaon Khurd, Ambegaon Budruk, Yewalewadi, Sahakarnagar Part 2 Upper Area, Ambedkarnagar, Tilaknagar Area, Date Bus Stop Area, etc.

Rajiv Gandhi Pumping: Satchit Mata Tank, Santosh Nagar, Dattanagar, Ambegaon Budruk, Ambegaon Khurd, Sudamata Nagar, Wonder City, Morebag, Shrihari Tank, Balaji Nagar, Rajas Society, Utkarsh Society, Sundarban Society, Shelar Mala, Katraj Gavthan, Bharat Nagar, Dattanagar, Warkhade Nagar in Old Ward 38 as well as the entire Old Ward 41 and Yewalewadi Area, etc.

Chandni Chowk (square) tank area under the jurisdiction of Warje Water Center: Stone storage tank, Bhugaon Road area, Kokate settlement, Centen Hill Society, Madhuvan Society, entire Bavdhan area, Right Bhusari Colony and Left Bhusari Colony and uphill area, Chintamani Society, Guruganesh Nagar, Suraj Nagar, Sagar Colony, Renuka Nagar, Hill View Garden City, Popular Colony, Warje Malwadi area, Gokulnagar, Atulnagar, B. S. U.P. Scheme, Mahatma Society Area, Bhujbal Township, Eklavya College Area, Kumar Area, Dhananjay Society, Rohan Garden Area, Kothrud Ward Office Area, Atharva Ved, Snehal Amit Park, Kanchan Ganga, Alaknanda, Shivprabha Mantri Park 1, Aaroh Society, Shravan Dhara Slum, Sahajanand (Part), Shantivan Gandhi Memorial, Kirloskar Diesel Company, Laxminagar Slum, Mrinmayi Primrose Orchid Lane 7 and 9. Mumbai-Pune Bypass Road Both Sides Gosavi Vasti, Canal Road

PAN Card Club Tank Area under Warje Jalkendra Jurisdiction: Baner, Balewadi, Baner Gavthan, Chakankar Mala, PAN Card Club Road, Pallod Farm, Shinde Parkhe Vasti, Vidhate Vasti, Medipoint Road, Vijaynagar, Ambedkar Nagar, Dattanagar, Karvenagar Gavthan Area, Tapodham Society, Shahu Colony Gali No. 1 to 11, Inglenagar, Warje Zakat Naka Area, Karvenagar Canal Street No. 1 to 10.

Also Read: Pune: Ex-IAS Trainee Puja Khedkar’s Mother Booked, Named Co-Accused in Kidnapping Case

Shivne Industries Area under Warje Water Center: S. N. D. D. (H.L.R.) Area: Gokhalenagar, Shivajinagar, Model Colony, Revenue Colony, Kothrud Sampoorna Bhaag, Vadar Vasti, State Bank Colony, Shramik Vasahat, Happy Colony, Meghdoot, Tejas Nagar, Dahanukar Colony, Sutardara, Kishkinda Nagar, Jayabhavani Nagar, Rambagh Colony, Hanuman Nagar, Kelewadi, Gujarat Colony, Gadhave Colony, Dnyaneshwar Colony, Ideal Colony, Wadarwadi, Senapati Bapat Road, Janwadi, Vaiduwadi, Bhosale Nagar, Ashoknagar, Khairewadi, Shivaji Hou. Society, Bhandarkar Road, Prabhat Road, Senapati Bapat Road, Hanumannagar, Janwadi, Vaiduwadi, Wadarwadi, Police Line, Sangamwadi etc. Pashan Pumping and Sus Gol Tank Area: Ganraj Chowk, Pancard Road, some parts of Virbhadranagar, some parts of Samarth Colony etc.