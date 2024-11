Addition to east constituency news

Atul Moreshwar Save-----92471----803----93274

Lahu Hanatantrao Shewale-------12341------227-----12568

Shital Sachin Bansunde-----1228-----5------1233

Afsar Khan Yasin Khan------6481-----26------6507

Abdul Gaffar Quadri Syed-----5899----44-------5943

Imtiaz Jaleel Syed---------90694-------419-------91113

Isa Yasin---------567--------0-------567

Jaiprakash Gulabrao Ghorpade------155------0------155

Yogesh Ramdas Suradkar-------153------4-----157

Ravikiran Arjun Pagare----------57------0------57

Rahul Pandit Sable--------368-------1-------369

Saheb Khan Yasin Khan-------113-------0-------113

Zakira Alias Shakila Najekhan Pathan-----142-----0------142

Tasneem Bano Iqbal Mohammed--------61-----0-----61

Daiwshali Devidas Zine------188-------0------188

Neeta Abhimanyu Bhalerao-------472------0-----472

Pashu Shaikh Lal Shaikh------495------0------495

Madhukar Padmakar Tribhuvan------101----0-----101

Mohsin Sir Nasim Bhai-------82-------0------82

Rahul Sitaram Nikam-------99-------0-------99

Lateef Jabbar Khan------130------0-----130

Shamim Mohammad Shaikh------315------0------315

Shahzad Khan Umar Khan--------671------1------672

Shaikh Gufran Ahmed----------67-------0------67

Saddam Abdul Aziz Shaikh-------98-----1------99

Salim Usman Patel-------88-------1-------89

Sominath Rambhau Veer-------94------0-------94

Santosh Pundlik Salve----------62--------2-------64

Hanif Shah Ibrahim Shah-----------65-------0-------65

Total ----------- 213757-------------1534--------215291

The total NOTA included 1,289 voters, bringing the total voting figure to 216,580.