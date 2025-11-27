Alternate routes announced for heavy and light vehicles on key roads

Chhatrapati Sambhajinagar

The administration has announced alternate routes for vehicles due to ongoing road work on two major routes. Police Superintendent Dr Vinaykumar Rathod has directed all vehicles to follow these routes to ensure smooth traffic flow.

Chhatrapati Sambhajinagar – Paithan Route (Road Work at Chittegaon, Bidkin Area, until 11th December 2025):

Heavy vehicles:

Chhatrapati Sambhajinagar → Paithan: via Chhatrapati Sambhajinagar–Waluj, Imampurwadi–Ranjangaon–Shekta–Bidkin.

Paithan → Chhatrapati Sambhajinagar: via Paithan–Bidkin–Shekta–Ranjangaon–Imampurwadi–Waluj.

Chhatrapati Sambhajinagar → Paithan: via NH 52–Kachner Kaman–Kachner–Poragaon Chaufauli–Niljagaon–Bidkin.

Paithan → Chhatrapati Sambhajinagar: via Paithan–Bidkin–Niljagaon–Poragaon Chaufauli–Kachner–Kachner Kaman–NH 52.

Light vehicles:

5. Chhatrapati Sambhajinagar → Paithan: via Chhatrapati Sambhajinagar–Gevrai Tanda–Girner Tanda–Bokudjalgaon–Naljagaon–Bidkin.

6. Paithan → Chhatrapati Sambhajinagar: via Paithan–Bidkin–Niljagaon–Bokudjalgaon–Girner Tanda–Gevrai Tanda.

----------------

Chhatrapati Sambhajinagar – Chalisgaon/Dhule Route (Road Work at Nandgaon Talwada Ghat near Shivur Bangla, 25th November 2025 – 25th April 2026):

Chhatrapati Sambhajinagar → Chalisgaon via Kannad & Talwada Ghat: Chhatrapati Sambhajinagar–Sajapur–Lasur–Gangapur Chaufali–Vaijapur–Yeola–Manmad–Chalisgaon.

Chhatrapati Sambhajinagar → Dhule via Kannad & Talwada Ghat: Chhatrapati Sambhajinagar–Sajapur–(Solapur–Dhule route)–Malivada Samruddhi Highway–Zhambergav, descend via Gangapur Chaufali–Vaijapur–Yeola–Manmad to Dhule.

Heavy vehicles to Chalisgaon/Dhule: Chhatrapati Sambhajinagar–Sajapur–Kasabkhed Phata–Devgaon Rangari–Shiur–Vaijapur–Yeola–Manmad–Chalisgaon/Dhule.

Drivers are urged to strictly follow the alternate routes to avoid congestion and ensure safe travel.