Avinash Deshmukh passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: August 13, 2025 23:00 IST2025-08-13T23:00:03+5:302025-08-13T23:00:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Avinash Bhaskarrao Deshmukh (63), a resident of Mayanagar, N-2 Cidco, and retired manager of the Central Bank of India, passed away on Wednesday, at 9.25 am after a prolonged illness.
His last rites were performed at 4 pm at Mukundwadi crematorium. He is survived by his wife, two daughters, sons-in-law, and grandchildren.