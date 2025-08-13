Avinash Deshmukh passes away

Chhatrapati Sambhajinagar

Avinash Bhaskarrao Deshmukh (63), a resident of Mayanagar, N-2 Cidco, and retired manager of the Central Bank of India, passed away on Wednesday, at 9.25 am after a prolonged illness.

His last rites were performed at 4 pm at Mukundwadi crematorium. He is survived by his wife, two daughters, sons-in-law, and grandchildren.

