Dr. Nandkumar Rathi appointed as Divisional Director of YCM Open University
By Lokmat Times Desk | Updated: October 3, 2025 22:00 IST2025-10-03T22:00:03+5:302025-10-03T22:00:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr. Nandkumar Satyanarayan Rathi has been appointed Divisional Director (Senior Academic Advisor) of the Chhatrapati Sambhajinagar Regional Centre of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University. He took charge on October 1, 2025.
The appointment letter was handed over by Registrar and Finance Officer Govind Katlakute under the guidance of Vice-Chancellor Dr. Sanjeev Sonawane and Pro-Vice-Chancellor Dr. Jogendrasingh Bisen.
Dr. Rathi, former Principal of Gandhi College, Kada, has nearly 40 years of teaching experience at JES College, Jalna, and Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. He has published 13 books and over 70 research papers. Under his guidance, 17 students earned M.Phil. and 18 completed Ph.D. degrees.
