Eid-ul-Azha prayer timing

Chhatrapati Sambahjinagar: A special prayer (Namaz) will be offered at the different mosques of the city on June 29 to commemorate Eid-ul-Azha also known as Bakrid Eid. The mosque-wise Namaz-timing is as follows;

Mosque Name------------Timing

Eidgah Cantonment----- 8.30 am

Eidgah Osmanpura------- 9 am

Eidgah Shashokhta Miyan 8 am

Eidgah Rauza Baugh----- 7.45 am

Masjid Panchakki-------8.45 am

Masjid Dargah Shahanur Humvi-- 8 am

Masjid Shahaganj Kalan-- 8.45 am

Jama Masjid-Osmanpura-- 8.30 am

Kranti Chowk Masjid------8 am

Masjid Railway Station-- 7 am

Hari Masjid-Mondha---- 6.15 am

Masjid Inayat Ali Shah--- 7.30 am

Masjid Shuttariya-Mondha---7 am

Kali Masjid-Nawabpura-------8 am

Masjid Bhadkal Gate-----------6.30 am

Masjid Faizan, Aref Colony----8 am

Masjid Umar-bin-Khattab------7.30 am

Noorani Masjid, Mitmita--------8 am

Masjid Jamil Baig, near Panchakki—10 am

Noorani Masjid Khile Ark----6.05 am

Noor Masjid- Paithan Gate--- 7.30 am

Masjid Nizamuddin Auliya----8.30 am

Masjid Abdul Waheed, Roshan Gate- 6.10 am

Osmania Masjid- Times Colony-- 8 am

Masjid New-ST Colony-----------7.30 am

Aref Masjid-Aref Colony ----------7 am

Masjid Ahmadi--Rashidpura------ 8.15 am

Masjid Mir Jangu-Markaz---------6.30 am

Masjid Mominpura----------------6.25 am

Masjid Tawheed- Buddhi Lane----6.30 am

Basra Masjid- Hilal Colony----------7 am

Mohammadi Masjid-Champa Chowk- 7 am

Bazar Masjid- Chikalthana---------- 7 am

Nazir Masjid- Sohail Park------- ----7.30 am

Hidayat Masjid-Airport---------------8 am

Masjid Sarai- Harsul------------------6.30 am

Makkha Masjid---Delhi Gate----------7.30 am

Roshan Masjid-Sharif Colony—--------8 am