INC prabhag-wise line-up

By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 00:10 IST2026-01-03T00:10:03+5:302026-01-03T00:10:03+5:30

INC prabhag-wise line-up

Prabhag 01

A Yogesh Thorat

B Kavita Gangurde

D Farukh Patel

Prabhag 02

A Chhaya Kakade

C Asma Anis Shaikh

Prabhag 03

A Krishna Bankar

B Savita Salampure

C Asma Khan

D Shaikh Salim Yusuf

Prabhag 04

D Arun Shirsat

Prabhag 05

A Kamal Jagtap

B Rafat Yar Khan

C Nagma Shoaib Khan

D Abul-ala Hashmi

Prabhag 06

A Masroor Sohel Khan

C Aruna Landge

D Shaikh Navid

Prabhag 08

A Mangal Lokhande

C Heena Shaikh Hanif

Prabhag 09

A Dipali Misal

B Sheela Ahire

C Chhaya Ghorpade

D Moosa Patel

Prabhag 11

B Priyanka Kharat

Prabhag 12

A Alfiya Jameel Khan

B Firdaus Fatima

C Ibrahim Patel

D Ashfaq Khan

Prabhag 13

A Iftekhar Ahmed

C Shameena Begum

D Hamed Chaus

Prabhag 14

A Malaika Begum Habib Qureshi

B Kaleem Qureshi

D Dr Jafar Khan

Prabhag 16

D Jafar Ali Rauf Ali

Prabhag 17

A Karishma Shirish Chavan

B Faruqi Naziruddin

D Salman Syed

Prabhag 18

B Moinuddin Qureshi

D Mahendra Ramandwal

Prabhag 19

A Rohit Bankar

Prabhag 20

B Pooja Shirsat

C Sheela Magare

Prabhag 21

A Madhukar Dhepe

B Simran Qureshi

C Vandana Kamble

D Yusuf Shaikh

Prabhag 22

A Mayawati Sontakke

B Rangnath Khedekar

C Kalyani Sonawane

Prabhag 23

A Vandana Jagtap

B Sagar Nagre

Prabhag 24

A Ashok Dolas

B Tarabai Sanap

C Vandana Thube

D: Bhausaheb Jagtap

Prabhag 25

A Rohit Sawant

B Priyanka Shengule

C Surekha Dahihande

D Ratan Gujar

Prabhag 26

A Asha Salve

B Nilesh Bhagyawant

C Hema Patil

D Hakim Shaikh

Prabhag 27

D Salman Shaikh

Prabhag 28

A Shakuntala Sable

B Ramesh Madne

Prabhag 29

A Alkesh Korke

B Sindhu Pawar

