INC prabhag-wise line-up
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 00:10 IST2026-01-03T00:10:03+5:302026-01-03T00:10:03+5:30
Prabhag 01 A Yogesh Thorat B Kavita Gangurde D Farukh Patel Prabhag 02 A Chhaya Kakade C Asma Anis ...
Prabhag 01
A Yogesh Thorat
B Kavita Gangurde
D Farukh Patel
Prabhag 02
A Chhaya Kakade
C Asma Anis Shaikh
Prabhag 03
A Krishna Bankar
B Savita Salampure
C Asma Khan
D Shaikh Salim Yusuf
Prabhag 04
D Arun Shirsat
Prabhag 05
A Kamal Jagtap
B Rafat Yar Khan
C Nagma Shoaib Khan
D Abul-ala Hashmi
Prabhag 06
A Masroor Sohel Khan
C Aruna Landge
D Shaikh Navid
Prabhag 08
A Mangal Lokhande
C Heena Shaikh Hanif
Prabhag 09
A Dipali Misal
B Sheela Ahire
C Chhaya Ghorpade
D Moosa Patel
Prabhag 11
B Priyanka Kharat
Prabhag 12
A Alfiya Jameel Khan
B Firdaus Fatima
C Ibrahim Patel
D Ashfaq Khan
Prabhag 13
A Iftekhar Ahmed
C Shameena Begum
D Hamed Chaus
Prabhag 14
A Malaika Begum Habib Qureshi
B Kaleem Qureshi
D Dr Jafar Khan
Prabhag 16
D Jafar Ali Rauf Ali
Prabhag 17
A Karishma Shirish Chavan
B Faruqi Naziruddin
D Salman Syed
Prabhag 18
B Moinuddin Qureshi
D Mahendra Ramandwal
Prabhag 19
A Rohit Bankar
Prabhag 20
B Pooja Shirsat
C Sheela Magare
Prabhag 21
A Madhukar Dhepe
B Simran Qureshi
C Vandana Kamble
D Yusuf Shaikh
Prabhag 22
A Mayawati Sontakke
B Rangnath Khedekar
C Kalyani Sonawane
Prabhag 23
A Vandana Jagtap
B Sagar Nagre
Prabhag 24
A Ashok Dolas
B Tarabai Sanap
C Vandana Thube
D: Bhausaheb Jagtap
Prabhag 25
A Rohit Sawant
B Priyanka Shengule
C Surekha Dahihande
D Ratan Gujar
Prabhag 26
A Asha Salve
B Nilesh Bhagyawant
C Hema Patil
D Hakim Shaikh
Prabhag 27
D Salman Shaikh
Prabhag 28
A Shakuntala Sable
B Ramesh Madne
Prabhag 29
A Alkesh Korke
B Sindhu PawarOpen in app