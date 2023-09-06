Jyoti Phulari gets Ph.D
By Lokmat English Desk | Published: September 6, 2023 07:40 PM 2023-09-06T19:40:23+5:30 2023-09-06T19:40:23+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) conferred Ph D in Public Administration on Jyoti Phulari. She submitted ...
Chhatrapati Sambhajinagar
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) conferred Ph D in Public Administration on Jyoti Phulari. She submitted her her thesis titled ‘Yashwantrao Chavan Vikas Prashasan Prabodhanichya Prashikshan Karyakramacha Chikitsak Abhyas’ under the guidance of Dr Shyam Shirsat.Open in app