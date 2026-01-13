‘Lokmat Sakhi’ membership registration begins;

Members to receive attractive gifts worth over Rs 5,000 for Rs 550

Lokmat News Network

Chhatrapati Sambhajinagar: ‘Lokmat Sakhi’ is seen as a platform for women’s rights in Maharashtra and as a platform that encourages and celebrates their achievements. Last year, various programs conducted under ‘Lokmat Sakhi’ saw enthusiastic participation from thousands of women. Cultural programs, dialogue sessions, competitions, entertainment, and a variety of gifts made ‘Lokmat Sakhi’ a major festival for women. At a fee of Rs 550, women will receive a wide range of gifts.

This year, the Sakhi membership will include even more attractive gifts for women, year-long programs, get-togethers, guidance sessions on health and beauty, performances of popular plays, Sankranti gatherings, special competitions, and other entertaining events.

Registration Fee: The membership registration and renewal fee is Rs 550 only. Members registering will receive attractive gifts every year. This year, a double dohar/comforter worth Rs 899 will be included as a gift. Members will also have the opportunity to participate in year-long programs free of charge. After registration, gifts worth more than Rs 5,000 will be provided for free. Sakhis will also get free entry to Imagica. Other gifts include earrings, bangles, pickles, necklaces, Kolhapuri jewelry, Tulsi Vrindavan, etc.

Registration can also be done at Lokmat Regal Lawn, from 11 am to 5 pm, entrance via Lokmat front gate.

Various Competitions and Programs:

This year, Lokmat Sakhi will organize various competitions, workshops, Lavani, Dandiya, Sankranti gatherings, fun theatre performances, health and beauty guidance camps, and other entertaining programs.