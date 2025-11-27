Mahatma Phule anniversary lecture at Gandhi Bhavan
By Lokmat Times Desk | Updated: November 27, 2025 23:00 IST2025-11-27T23:00:04+5:302025-11-27T23:00:04+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: On account of Mahatma Jyotirao Phule's death anniversary (Smruti Din), Satyashodhak Samaj Pratisthan (SSP) has organised a ...
Chhatrapati Sambhajinagar:
On account of Mahatma Jyotirao Phule's death anniversary (Smruti Din), Satyashodhak Samaj Pratisthan (SSP) has organised a lecture on topic Mahatma Phule and his revolutionary work at Gandhi Bhavan, near Government Library in Samarthanagar, on Friday (November 28, 2025 at 12.30 pm.
Comrade Amarjeet Kaur (National and International Affairs Scholar, New Delhi) will speak on the topic, while SSP president Adv K E Haridas will preside over.
The prominent to grace the event include Subhash Lomte, Prof. H M Desarda, Prof. Ram Baheti, Dr Machhindra Gorde, Dr. Vasudev Mulate, Sulabha Munde, Com. Bhimrao Bansod, Subedar Sukhdev Ban, S S Khandalkar, Naushad Usman, Prof. Dr Sanjay Moon and Subhash Maher.Open in app