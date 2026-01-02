Prabhag-wise list of AIMIM candidates
By Lokmat Times Desk | Updated: January 2, 2026 23:30 IST2026-01-02T23:30:03+5:302026-01-02T23:30:03+5:30
Prabhag 01
A Ashok Rangnath Hiwrale
B Vijayashree Jadhav
C Zeenat Begum Yunus Patel
D Azhar Ayub Pathan
Prabhag 02
A Pradnya Bhimrao Jadhav
D Mohd. Adnan Mohd. Yaqub
Prabhag 03
B Tabassum Begum Jawed Iqbal
C Ankita Vilas Jagtap
D Mohd. Imran Patel
Prabhag 04
A Dr. Ranjana Shejwal
B Khan Aamer Anwar
D Ayesha Abdullah Khan
Prabhag 05
A Bhagyashree Sanjay Salve
B Abdul Sameer Sajed
C Farzana Shaikh Gulam Rasool
D Mir Wajed Ali
Prabhag 06
A Mohd. Wasim Ahmed
B Nargis Begum Salim
C Shaikh Wajhiya Begum
D Meraj Khan Pathan
Prabhag 09
A Kakasaheb Damodar Kakade
B Shaheen Rahim Patel
C Sadiya Begum Amjad Khan
D Mateen Majid Shaikh
Prabhag 12
A Farhat Jahan Abdul Ateeq
B Sumaiyya Khan
C Wajed Jahagirdar
D Haji Sher Khan
Prabhag 13
A Sohail Qureshi
B Al Kesari Dina Al Kesari Mohammad
C Zohra Sameer Bin Hydra
D Osama Qadir Maulana
Prabhag 14
B Feroz Moinuddin Khan
C Almas Qanam Amjad
D Munshi Shaikh
Prabhag 15
A Sumit Jamdhade
B Tarannum Akhil Ahmed
C Noorjahan Begum
D Mohammad Zoaib
Prabhag 16
B Sameer Qureshi
C Eram Saba Syed Siraj Saudagar
D Shoaib Qureshi
Prabhag 28
A Abdul Mateen Khan
C Naseem Begum Mohammad Afsar
D Saber Pashoo Shaikh
Prabhag 29
A Monica Mohan More
B Nasreen Sattar Khan
