Prabhag-wise list of AIMIM candidates

January 2, 2026

Prabhag 01

A Ashok Rangnath Hiwrale

B Vijayashree Jadhav

C Zeenat Begum Yunus Patel

D Azhar Ayub Pathan

Prabhag 02

A Pradnya Bhimrao Jadhav

D Mohd. Adnan Mohd. Yaqub

Prabhag 03

B Tabassum Begum Jawed Iqbal

C Ankita Vilas Jagtap

D Mohd. Imran Patel

Prabhag 04

A Dr. Ranjana Shejwal

B Khan Aamer Anwar

D Ayesha Abdullah Khan

Prabhag 05

A Bhagyashree Sanjay Salve

B Abdul Sameer Sajed

C Farzana Shaikh Gulam Rasool

D Mir Wajed Ali

Prabhag 06

A Mohd. Wasim Ahmed

B Nargis Begum Salim

C Shaikh Wajhiya Begum

D Meraj Khan Pathan

Prabhag 09

A Kakasaheb Damodar Kakade

B Shaheen Rahim Patel

C Sadiya Begum Amjad Khan

D Mateen Majid Shaikh

Prabhag 12

A Farhat Jahan Abdul Ateeq

B Sumaiyya Khan

C Wajed Jahagirdar

D Haji Sher Khan

Prabhag 13

A Sohail Qureshi

B Al Kesari Dina Al Kesari Mohammad

C Zohra Sameer Bin Hydra

D Osama Qadir Maulana

Prabhag 14

B Feroz Moinuddin Khan

C Almas Qanam Amjad

D Munshi Shaikh

Prabhag 15

A Sumit Jamdhade

B Tarannum Akhil Ahmed

C Noorjahan Begum

D Mohammad Zoaib

Prabhag 16

B Sameer Qureshi

C Eram Saba Syed Siraj Saudagar

D Shoaib Qureshi

Prabhag 28

A Abdul Mateen Khan

C Naseem Begum Mohammad Afsar

D Saber Pashoo Shaikh

Prabhag 29

A Monica Mohan More

B Nasreen Sattar Khan

C Saba Nazneen Shaikh

