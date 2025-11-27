Ramakant Dahival passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 27, 2025 21:35 IST2025-11-27T21:35:09+5:302025-11-27T21:35:09+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Ramakant Asaramseth Dahival, resident of N-11, Chhatrapati Sambhajinagar, passed away on Thursday following a brief illness. He was 60 years old. His funeral will take place tomorrow, 28th November, at 9 am at the N-11 TV Center Cremation Ground.