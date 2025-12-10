Shaikh Hasanuddin passes away

Shaikh Hasanuddin passes away

Chhatrapati Sambhajinagar: Shaikh Hasanuddin (82, Maqsood Colony, Roshan Gate) died on Wednesday due to cardiac arrest.

He is survived by three sons, four daughters and grandchildren.

His Namaz-e-Janaza was performed at Bilkis Masjid, Maqsood Colony and his burial took place at Dargah Hazrat Hafiz Yahya Pajawa graveyard in Khuldabad. Shaikh Hasanuddin was a retired employee of the District Collector's Office.

