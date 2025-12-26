Shakuntalabai Borse passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 26, 2025 23:00 IST2025-12-26T23:00:11+5:302025-12-26T23:00:11+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Shakuntala Bapulal Borse (80, Gavlipura Chhawni) passed away on Thursday afternoon. She is survived by two sons, four daughters, a daughter-in-law, a son-in-law, and grandchildren. Her last rites were performed in the evening at the Chhawni crematorium.