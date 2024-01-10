Shrikishan Joshi passes away

By Lokmat English Desk | Published: January 10, 2024 10:45 PM2024-01-10T22:45:02+5:302024-01-10T22:45:02+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar: Shrikishan Radhakishan Joshi (75, Jalannagar, Tirupati Supreme) passed away on Wednesday. His last rites were performed in ...

Shrikishan Joshi passes away | Shrikishan Joshi passes away

Shrikishan Joshi passes away

Chhatrapati Sambhajinagar: Shrikishan Radhakishan Joshi (75, Jalannagar, Tirupati Supreme) passed away on Wednesday. His last rites were performed in the Ayodhyanagar crematorium. He is survived by his wife, a daughter, two sons and extended family.

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