Shrikishan Joshi passes away
By Lokmat English Desk | Published: January 10, 2024 10:45 PM2024-01-10T22:45:02+5:302024-01-10T22:45:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Shrikishan Radhakishan Joshi (75, Jalannagar, Tirupati Supreme) passed away on Wednesday. His last rites were performed in ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Shrikishan Radhakishan Joshi (75, Jalannagar, Tirupati Supreme) passed away on Wednesday. His last rites were performed in the Ayodhyanagar crematorium. He is survived by his wife, a daughter, two sons and extended family.Open in app