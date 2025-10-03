Sudden rain showers in scorching sun at Ladsawangi

Chhatrapati Sambhajinagar : On Friday at around 5 pm , a sudden heavy rain visited Ladsawangi, recording 7 millimeters of rainfall in just ten minutes.

The Ladsavangi area experienced unbearable heat throughout the day. However, at 5 pm, while the sun was still blazing, heavy rain fell for ten minutes. As water flowed rapidly, many residents were amazed to see rain during such intense sunlight. While light rain during hot weather has been observed before, citizens expressed that witnessing heavy rain under the scorching sun was a first-time experience.