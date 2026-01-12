Winners of Folk Art Festival

January 12, 2026

Winners of Folk Art Festival

Art Category

1. Poetry Recitation (Individual): First Prize: Bamu Sub-Centre- Dharashiv

2. Jalsa (Group): First Prize: Bamu city campus

3. Qawwali (Group): First Prize: Bamu city campus

Maharashtra Folk Arts Section

1. Gondhal (Group): First Prize: Rajarshi Shahu Arts, Commerce and Science College (Pathri,

Phulambri)

2 Powada (Group): First Prize: JES-R G Bagdia Arts, S B Lakhotia Commerce and R. Bezonji Science College (Jalna)

3. Bhajan (Group): First Prize: Deogiri College, Chhatrapati Sambhajinagar

4. Bharud (Group): First Prize: Shivaji Arts, Commerce and Science College (Kannad)

5. Lavani (Individual / Group): First Prize: Smt. KSK College of Arts, Science and Commerce (Beed)

6. Folk Songs (Group): First Prize: Vivekanand Arts, Sardar Dalipsingh Commerce and Science College.

7. Folk Theatre (Loknatya- Group): First Prize: JES-RG Bagdia Arts, SB Lakhotia Commerce and R Bezonji Science College (Jalna)

8. Vasudev (Individual): First Prize: Vasantrao Naik College

--Best Team (Runner-up): JES-RG Bagdia Arts, SB Lakhotia Commerce and R Bezonji Science College, Jalna

--Best Team (Winner): Bamu city campus

