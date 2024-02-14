Shining a Spotlight on India’s Brightest Talents: The Indian Alert Releases the 40under40

By PNN | Published: February 14, 2024 11:38 AM2024-02-14T11:38:45+5:302024-02-14T11:40:02+5:30

New Delhi (India), February 13: Introducing The Indian Alert's 40under40 list! We are proud to showcase and celebrate the ...

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Shining a Spotlight on India’s Brightest Talents: The Indian Alert Releases the 40under40

Shining a Spotlight on India

New Delhi (India), February 13:Introducing The Indian Alert's 40under40 list! We are proud to showcase and celebrate the brightest talents in India under the age of 40. From entrepreneurs to artists, this list features incredible individuals who are making a difference in their respective fields.

  1. SETU SHAH – DIRECTOR, ORACLE
  2. SAURABH DIXIT – GENERAL MANAGER, BRAND MARKETING, PTC NETWORK
  3. SACHIN BANGERA – VICE PRESIDENT, PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMAL ( PETA ) INDIA
  4. MR. SUBHARUN PAL – DISTINGUISHED ACADEMIC RESEARCHER | CELEBRATED AUTHOR | VISIONARY MULTIDISCIPLINARY LEADER | STRATEGIC INDEPENDENT BUSINESS CONSULTANT
  5. YASH SURYAVANSHI – FOUNDER & CEO, TECHNOCYBER FINANCE CONSULTANCY
  6. HIMANSHU TALWAR
  7. KARAN RUGHANI – FOUNDER & CEO, ENTERTAINMENT SPORTZ PRIVATE LIMITED
  8. ADITTI JAIN – FOUNDER & CEO, IKICHIC PVT. LTD
  9. TANVI MAHAJAN PUNDORA – CO-FOUNDER & CEO, HASSLEBAE LLP
  10. NITIN KHANNA – FOUNDER & CEO, MOTORHUNK PVT. LTD.
  11. SHIV GANGWANI – CO-FOUNDER, KOSMETICS LANE
  12. SUBODH BIHANI – GENERAL MANAGER, SHAKAMBHARI GROUP, ELEGANT STEEL
  13. ANINDITA GUPTA – FOUNDER, SCENIC COMMUNICATION PVT. LTD.
  14. NACHIKETA TUTEJA – MD & CEO, KOSMETICS LANE
  15. SUNIDHI GAUR – CO-FOUNDER & CMO, HASSLEBAE LLP
  16. ANSHUL MEHTA – PUBLIC RELATION DIRECTOR, SCENIC COMMUNICATION PVT. LTD.
  17. ADV. VISHRUT RELAN – FOUNDER, RELAN'S LEGAL
  18. SUKRITI SALUJA – CO-FOUNDER & CCO, HASSLEBAE LLP
  19. VENKATRAGHAVAN PADMANABHAN – DIRECTOR PROCUREMENT, MCCAIN FOOD INDIA PVT. LTD.
  20. KAUTS SHUKLA – CO-FOUNDER, DVIEW
  21. VARUN TANDON – SENIOR VICE PRESIDENT, WATER MANAGEMENT & PLUMBING SKILL COUNCIL
  22. DR. DEEBASHREE VINODH
  23. RICHA BANSAL – ENTREPRENEUR & DIGITAL MARKETER, PURPLE & PINK
  24. DURGESH NANDAN – CEO, AGNIFORGE INDUSTRIES
  25. GAURAV BARUAH – FOUNDER & CEO, MARCOM HOTSHOP
  26. JAHAAN KHURANA – MANAGING DIRECTOR, JK GROUP OF COMPANIES
  27. HARLIN SACHDEVA – FOUNDER & CEO, HOUSE OF MAKEUP
  28. PULKIT GARG – MANAGING DIRECTOR, VAALVE BATHWARE INDIA LIMITED
  29. ANIRUDH PRATAP SINGH RATHOR – DIRECTOR, PAYOMATIX TECHNOLOGIES PVT. LTD.
  30. NITIKA SAINI – CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, MOREPEN LABORATORIES/DR.MOREPEN
  31. SHRUTI AGGARWAL – FOUNDER, THESTARTUPLAB
  32. DR. SUBHASH RAANI – MOTIVATIONAL SPEAKER, INDIAN BEAUTY THE BEST
  33. VAISHALI SHAH – CEO, JUST BLOUSES PVT. LTD.
  34. DR. KARNA UPADHYAY – DIRECTOR, NIEM THE INSTITUTE OF EVENT MANAGEMENT
  35. ANOOJA BASHIR – CO-FOUNDER & CEO, FLEXICLOUD INTERNET PVT. LTD
  36. MS MARIA SAMUEL – DIRECTOR, GULMARG SKI ACADEMY
  37. MANSI GAMBHIR – FOUNDER, THE GUSTO
  38. SIDDHARTH OJHA – FOUNDER & CEO, THE WHITE OAKS
  39. SHILPI KULSHRESTHA – CO-FOUNDER & GOOD- FOOD CREATOR, PREAN ORGANICS (TASTY TONGUE')
  40. KUMAR JOSHI – Astrologer, KUMARJOSHI'S ASTROWORLD

Source Link : The Indian Alert

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