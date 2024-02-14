Shining a Spotlight on India’s Brightest Talents: The Indian Alert Releases the 40under40
By PNN | Published: February 14, 2024 11:38 AM2024-02-14T11:38:45+5:302024-02-14T11:40:02+5:30
New Delhi (India), February 13: Introducing The Indian Alert's 40under40 list! We are proud to showcase and celebrate the ...
New Delhi (India), February 13:Introducing The Indian Alert's 40under40 list! We are proud to showcase and celebrate the brightest talents in India under the age of 40. From entrepreneurs to artists, this list features incredible individuals who are making a difference in their respective fields.
- SETU SHAH – DIRECTOR, ORACLE
- SAURABH DIXIT – GENERAL MANAGER, BRAND MARKETING, PTC NETWORK
- SACHIN BANGERA – VICE PRESIDENT, PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMAL ( PETA ) INDIA
- MR. SUBHARUN PAL – DISTINGUISHED ACADEMIC RESEARCHER | CELEBRATED AUTHOR | VISIONARY MULTIDISCIPLINARY LEADER | STRATEGIC INDEPENDENT BUSINESS CONSULTANT
- YASH SURYAVANSHI – FOUNDER & CEO, TECHNOCYBER FINANCE CONSULTANCY
- HIMANSHU TALWAR
- KARAN RUGHANI – FOUNDER & CEO, ENTERTAINMENT SPORTZ PRIVATE LIMITED
- ADITTI JAIN – FOUNDER & CEO, IKICHIC PVT. LTD
- TANVI MAHAJAN PUNDORA – CO-FOUNDER & CEO, HASSLEBAE LLP
- NITIN KHANNA – FOUNDER & CEO, MOTORHUNK PVT. LTD.
- SHIV GANGWANI – CO-FOUNDER, KOSMETICS LANE
- SUBODH BIHANI – GENERAL MANAGER, SHAKAMBHARI GROUP, ELEGANT STEEL
- ANINDITA GUPTA – FOUNDER, SCENIC COMMUNICATION PVT. LTD.
- NACHIKETA TUTEJA – MD & CEO, KOSMETICS LANE
- SUNIDHI GAUR – CO-FOUNDER & CMO, HASSLEBAE LLP
- ANSHUL MEHTA – PUBLIC RELATION DIRECTOR, SCENIC COMMUNICATION PVT. LTD.
- ADV. VISHRUT RELAN – FOUNDER, RELAN'S LEGAL
- SUKRITI SALUJA – CO-FOUNDER & CCO, HASSLEBAE LLP
- VENKATRAGHAVAN PADMANABHAN – DIRECTOR PROCUREMENT, MCCAIN FOOD INDIA PVT. LTD.
- KAUTS SHUKLA – CO-FOUNDER, DVIEW
- VARUN TANDON – SENIOR VICE PRESIDENT, WATER MANAGEMENT & PLUMBING SKILL COUNCIL
- DR. DEEBASHREE VINODH
- RICHA BANSAL – ENTREPRENEUR & DIGITAL MARKETER, PURPLE & PINK
- DURGESH NANDAN – CEO, AGNIFORGE INDUSTRIES
- GAURAV BARUAH – FOUNDER & CEO, MARCOM HOTSHOP
- JAHAAN KHURANA – MANAGING DIRECTOR, JK GROUP OF COMPANIES
- HARLIN SACHDEVA – FOUNDER & CEO, HOUSE OF MAKEUP
- PULKIT GARG – MANAGING DIRECTOR, VAALVE BATHWARE INDIA LIMITED
- ANIRUDH PRATAP SINGH RATHOR – DIRECTOR, PAYOMATIX TECHNOLOGIES PVT. LTD.
- NITIKA SAINI – CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, MOREPEN LABORATORIES/DR.MOREPEN
- SHRUTI AGGARWAL – FOUNDER, THESTARTUPLAB
- DR. SUBHASH RAANI – MOTIVATIONAL SPEAKER, INDIAN BEAUTY THE BEST
- VAISHALI SHAH – CEO, JUST BLOUSES PVT. LTD.
- DR. KARNA UPADHYAY – DIRECTOR, NIEM THE INSTITUTE OF EVENT MANAGEMENT
- ANOOJA BASHIR – CO-FOUNDER & CEO, FLEXICLOUD INTERNET PVT. LTD
- MS MARIA SAMUEL – DIRECTOR, GULMARG SKI ACADEMY
- MANSI GAMBHIR – FOUNDER, THE GUSTO
- SIDDHARTH OJHA – FOUNDER & CEO, THE WHITE OAKS
- SHILPI KULSHRESTHA – CO-FOUNDER & GOOD- FOOD CREATOR, PREAN ORGANICS (TASTY TONGUE')
- KUMAR JOSHI – Astrologer, KUMARJOSHI'S ASTROWORLD
Source Link : The Indian Alert
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