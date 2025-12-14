Dhurandhar Box Office Collection Day 9: Ranveer Singh, Akshaye Khanna Starrer Film March Towards Rs 300 Cr Mark, Check Day Wise Earnings
By Lokmat Times Desk | Updated: December 14, 2025 16:07 IST2025-12-14T16:07:21+5:302025-12-14T16:07:43+5:30
Dhurandhar Box Office Collection Day 9 Ranveer Singh starrer spy thriller has maintained strong hold on box office, since day one of its released. Along with Ranveer Singh, Akshaye Khanna, Arjun Rampal, Sanjay Dutt are also receiving love from audience for their acting. Movie crossed Rs. 100 cr mark in first three days of its release. On its second Friday, Ranveer Singh and Sara Arjun’s film witnessed a growth of around 20%, grossing Rs. 32.5 crore. On Saturday film earned more than last Saturday. With adding second Saturday collection film stands at Rs. 292.75 cr on its 10 days.
According to Sacnilk on Sunday by 12:30 om film has earned Rs. 21.9 cr which sums to Rs. 314.65 cr. Talking about Dhurandhar's global box office earnings increased by approximately Rs. 74 crore on its second Saturday, bringing the total to Rs. 446.25 crore by Day 9. This includes Rs. 95 crore from overseas and Rs. 351.25 crore gross in India.
Day wise Dhurandhar Box Office
Day 1- Rs. 28 Cr
Day 2- Rs. 32 Cr
Day 3- Rs. 43 Cr
Day 4- Rs. 23.25 Cr
Day 5- Rs. 27 Cr
Day 6- Rs. 27 Cr
Day 7- Rs. 27 Cr
Week 1- Rs. 207.25 Cr
Day 8- Rs. 32.5 Cr
Day 9- Rs. 53 Cr
Total- Rs. 292.75 Cr
