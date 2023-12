मकरंद नार्वेकर यांनी खास दिव्यांग व्यक्तींसाठी अतिशय प्रशंसनीय गार्डन जिम उपक्रमाचे अनावरण केले

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], १७ जून: माजी नगरसेवक आणि अधिवक्ता मकरंद नार्वेकर यांची एक अतुलनीय कामगिरी सध्या चर्चेत आहे. त्यांनी मुंबईत विशेषत: दिव्यांग व्यक्तींसाठी, व्यक्तींना त्यांची परिस्थिती कशीही असली तरी त्यांचे आरोग्य आणि शारीरिक स्थिती टिकवून ठेवण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एका उद्यानाचे उद्घाटन केले.

बीएमसी आणि इनर व्हील बॉम्बे बेव्ह्यू यांच्या सहकार्याने नार्वेकर यांच्या गार्डन जिम उपक्रमाने एक गौरवशाली यश सिद्ध केले आहे, ज्यामध्ये उद्यानातील ३५ हून अधिक उपस्थितांनी ज्यात चार मशिन्सने सुसज्ज असलेल्या सुंदर पुनर्संचयित गार्डन जिमचा वापर करून विशेष दिव्यांग व्यक्तीसाठी त्यांचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी पूर्णपणे मोफत सुविधा केल्या आहेत.

या कार्यक्रमातील व्यक्तींना संबोधित करताना मकरंद नार्वेकर म्हणाले, “या अद्भुत लोकांसमोर उभे राहण्यास मला विशेषाधिकार आणि सन्मान वाटतो. मला ठाम विश्वास आहे की संपूर्ण शहरात असे उपक्रम राबविल्यास विविध समाजातील लोकांचे उत्थान होईल.”

हा प्रसंग नार्वेकरांच्या सभोवतालचा परिसर बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना समाजासाठी योग्य बनवण्याच्या प्रयत्नांना चिन्हांकित करतो.

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor