Maharashtra Assembly Election 2024: Complete List of Candidates Announced So Far by Mahayuti

Mumbai, Maharashtra (October 23, 2024): As the Maharashtra Assembly elections approach, the Mahayuti alliance has made significant strides in candidate selection. The Bharatiya Janata Party (BJP), the Shinde faction of Shiv Sena, and Ajit Pawar's Nationalist Congress Party (NCP) have offered renomination to many prominent leaders, including incumbent MLAs and ministers.

So far, the alliance has announced a total of 182 candidates: the BJP has nominated 99, the Shinde faction of Shiv Sena has put forth 45, and the NCP has announced 38 candidates.

Here are the names of the candidates in the BJP's first list:

SN Maharashtra Assembly Constituencies BJP Candidate 1 Shahada (ST) Rajesh Udesingh Padvi 2 Nandurbar (ST) Vijaykumar Krishnarao Gavit 3 Dhule City Anup Agarwal 4 Sindkheda Jaikumar Jitendrasinh Rawal 5 Shirpur (ST) Kashiram Vechan Pawara 6 Raver Amol Jawale 7 Bhusawal (SC) Sanjay Waman Savkare 8 Jalgaon City Suresh Damu Bhole (Rajumama) 9 Chalisgaon Mangesh Ramesh Chavan 10 Jamner Girish Dattatray Mahajan 11 Chikhli Sweta Vidyadhar Mahale 12 Khamgaon Akash Pandurang Fundkar 13 Jalgaon (Jamod) Dr. Sanjay Shriram Kute 14 Akola East Randhir Pralhadrao Sawarkar 15 Dhamangaon Railway Pratap Janardhan Adsad 16 Achalpur Pravin Tayde 17 Deoli Rajesh Bakane 18 Hinganghat Samir Trimbakrao Kunawar 19 Wardha Dr. Pankaj Rajesh Bhoyar 20 Hingna Sameer Dattatraya Meghe 21 Nagpur South West Devendra Gangadharrao Fadnavis 22 Nagpur South Mohan Gopalrao Mate 23 Nagpur East Krishna Pancham Khopde 24 Kamthi Chandrashekhar Krishnarao Bawankule 25 Tirora Vijay Bharatlal Rahangdale 26 Gondiya Vinod Agrawal 27 Amgaon (ST) Sanjay Hanwantrao Puram 28 Armori (ST) Krushna Damaji Gajbe 29 Ballarpur Sudhir Sachchidanand Mungantiwar 30 Chimur Bunty Bhangadiya 31 Wani Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar 32 Ralegaon Dr. Ashok Ramaji Uike 33 Yavatmal Madan Madhukarrao Yerawar 34 Kinwat Bhimrao Ramjee Keram 35 Bhokar Sreejaya Ashok Chavan 36 Naigaon Rajesh Sambhaji Pawar 37 Mukhed Tushar Rathod 38 Hingoli Tanaji Mutkule 39 Jintur Meghna Bordikar 40 Partur Babanrao Lonikar 41 Badnapur (SC) Narayan Kuche 42 Bhokardan Santosh Raosaheb Danve 43 Phulambri Anuradhatai Atul Chavan 44 Aurangabad East Atul Save 45 Gangapur Prashant Bamb 46 Baglan (ST) Dileep Manglu Borse 47 Chandvad Dr. Rahul Daulatrao Aher 48 Nashik East Rahul Uttamrao Dhikale 49 Nashik West Seematai Mahesh Hiray 50 Nalasopara Rajan Naik

SN Maharashtra Assembly Constituencies BJP Candidates 51 Bhiwandi West Mahesh Prabhakar Choughule 52 Murbad Kisan Shankar Kathore 53 Kalyan East Sulabha Kalu Gaikwad 54 Dombivali Ravindra Dattatray Chavan 55 Thane Sanjay Mukund Kelkar 56 Airoli Ganesh Naik 57 Belapur Manda Vijay Mhatre 58 Dahisar Manisha Ashok Chaudhary 59 Mulund Mihir Kotecha 60 Kandivali East Atul Bhatkhalkar 61 Charkop Yogesh Sagar 62 Malad West Vinod Shelar 63 Goregaon Vidya Jaiprakash Thakur 64 Andheri West Ameet Satam 65 Vile Parle Parag Alavani 66 Ghatkopar West Ram Kadam 67 Vandre West Ashish Shelar 68 Sion Koliwada Captain R. Tamil Selvan 69 Wadala Kalidas Nilkanth Kolambkar 70 Malabar Hill Mangal Prabhat Lodha 71 Colaba Rahul Suresh Narwekar 72 Panvel Prashant Thakur 73 Uran Mahesh Baldi 74 Daund Rahul Subhashrao Kul 75 Chinchwad Shankar Jagtap 76 Bhosari Mahesh (Dada) Kisan Landge 77 Shivajinagar Siddhrath Shirole 78 Kothrud Chandrakant Dada Bacchu Patil 79 Parvati Madhuri Satish Misal 80 Shirdi Radhakrishna Eknathrao Vikhe Patil 81 Shevgaon Monika Rajeev Rajale 82 Rahuri Shivajirao Bhanudas Kardile 83 Shrigonda Pratibha Pachpute 84 Karjat Jamkhed Ram Shankar Shinde 85 Kaij (SC) Namita Mundada 86 Nilanga Sambhaji Patil Nilangekar 87 Ausa Abhimanyu Pawar 88 Tuljapur Ranajagjitsinha Padmasinha Patil 89 Solapur City North Vijaykumar Deshmukh 90 Akkalkot Sachin Kalyanshetti 91 Solapur South Subhash Deshmukh 92 Man Jaykumar Bhagwanrao Gore 93 Karad South Dr. Atul Suresh Bhosale 94 Satara Chhatrapati Shivendra Raje Bhosale 95 Kankavli Nitesh Narayan Rane 96 Kolhapur South Amal Mahadik 97 Ichalkaranji Rahul Prakash Awade 98 Miraj (SC) Suresh Khade 99 Sangli Sudhir Dada Gadgil

BJP releases first list of 99 candidates for Maharashtra assembly polls, fields Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis from Nagpur South West. (n/1)#MaharashtraAssemblyElections2024pic.twitter.com/PrMMrw5ir7 — Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2024

Read Also | Maharashtra Assembly Election 2024: MVA Reportedly Finalises Seat-Sharing for Upcoming Polls – Check Which Party Gets How Many Seats

Here are the names of the candidates in the Shiv Sena's first list:

S. No. Maharashtra Assembly Constituencies Shiv Sena Candidates 1 Kopri-Pachpakhadi Eknath Shinde 2 Sawantwadi Deepak Kesarkar 3 Ratnagiri Uday Samant 4 Jogeshwari East Manisha Waikar 5 Sakri Manjula Gavit 6 Chopda Chandrakant Sonawane 7 Jalgaon Rural Gulabrao Patil 8 Erandol Amol Patil 9 Pachora Kishor Patil 10 Muktainagar Chandrakant Nimba Patil 11 Buldhana Sanjay Gaikwad 12 Mehkar Sanjay Raimulkar 13 Daryapur Abhijit Adsul 14 Ramtek Ashish Jaiswal 15 Bhandara Narendra Bhondekar 16 Kalmanuri Santosh Bangar 17 Silod Abdul Sattar Abdul Nabi 18 Patan Shambhuraj Desai 19 Digras Sanjay Rathod 20 Nanded North Balaji Devidasrao Kalyankar 21 Chhatrapati Sambhaji Nagar Central Pradip Shivnarayan Jaiswal 22 Chhatrapati Sambhaji Nagar West Sanjay Pandurag Shirsat 23 Jalna Arjun Panditrao Khotkar 24 Malegaon Outer Dadaji Bhuse 25 Paithan Vilas Bhumre 26 Vaijapur Ramesh Bomare 27 Nandgaon Suhas Kande 28 Ovala-Majiwada Pratap Sarnaik 29 Magathane Prakash Surve 30 Chandivali Dilip Lande 31 Kurla Mangesh Kudalkar 32 Mahim Sada Sarvankar 33 Byculla Yamini Jadhav 34 Alibag Mahendra Dalvi 35 Mahad Bharatshet Gogawale 36 Karjat Mahendra Thorve 37 Umarga Dnyanraj Chougule 38 Khanapur Suhas Babar 39 Paranda Tanaji Sawant 40 Sangola Shahajibapu Patil 41 Koregaon Mahesh Shinde 42 Dapoli Yogesh Kadam 43 Rajapur Kiran Samant 44 Radhanagari Prakashrao Abitkar 45 Karvir Chandradip Narke

Here are the names of the candidates in the NCP's first list:

SN Constituency Name NCP Candidates 1 Baramati Ajit Pawar 2 Yeola Chhagan Bhujbal 3 Ambegaon Dilip Walse Patil 4 Kagal Hasan Mushrif 5 Parli Dhananjay Munde 6 Dindori Narhari Zirwal 7 Aheri Dharamrao Baba Atram 8 Shrivardhan Aditi Tatkare 9 Amalner Anil Bhaidas Patil 10 Udgir Sanjay Bansode 11 Arjuni Morgaon Rajkumar Badole 12 Majalgaon Prakash Dada Solanke 13 Wai Makrand Patil 14 Sinnar Manikrao Kokate 15 Khed Alandi Dilip Mohite Patil 16 Ahmednagar City Sangram Jagtap 17 Indrapur Dattatray Bharne 18 Ahmedpur Babasaheb Patil 19 Shahapur Daulat Daroda 20 Pimpri Anna Bansode 21 Kalwan Nitin Pawar 22 Kopargaon Ashutosh Kale 23 Akole Kiran Lahamate 24 Basmath Chandrakant Nawghare 25 Chiplun Shekhar Nikam 26 Maval Sunil Shelke 27 Junnar Atul Benke 28 Mohol Yashwant Mane 29 Hadapsar Chetan Tupe 30 Deolali Saroj Aahire 31 Chandgad Rajesh Patil 32 Igatpuri Hiraman Khoskar 33 Tumsar Raju Koremore 34 Pusad Indranil Naik 35 Amravati City Sulbha Khodke 36 Navapur Bharat Gavit 37 Pathri Nirmala Vitekar 38 Mumbra Kalwa Najeeb Mulla

The Mahayuti alliance has begun announcing its candidates, while the Maha Vikas Aghadi is still working on its seat-sharing formula. Despite these announcements, 106 seats remain undecided, and the Mahayuti has yet to disclose its candidates for these constituencies. Discussions are ongoing regarding the finalisation of the remaining candidates. Sources indicate that a second list from the BJP is in preparation and will be announced soon. This election is likely to see a direct contest between the Mahayuti and Maha Vikas Aghadi.

Voting for the 288-member legislative assembly in Maharashtra will be held in a single phase on November 20. Counting will be held on November 23.