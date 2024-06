Maharashtra: Who's Winning In Your Constituency? Here's Seat-wise Prediction By Axis My India Exit Poll

The BJP-led NDA is likely to win 28-32 out of the total 48 seats in Maharashtra in this Lok Sabha election, according to the India Today-Axis My India exit poll. The INDIA bloc, on the other hand, may secure 16-20 seats in the state.

This year’s Maharashtra poll battleground is particularly interesting due to the split in Shiv Sena and NCP, a contrast to their unified fronts in 2019.

The BJP is expected to win 20-22 of the 48 Lok Sabha seats, while the Shiv Sena faction led by Eknath Shinde might secure 8-10 seats. Sharad Pawar's NCP is predicted to win 3-5 seats, whereas Ajit Pawar's NCP faction may only win 1-2 seats, according to the exit poll.

Here’s the seat-wise prediction for Maharashtra by Axis My India:

1. Nandurbar Lok Sabha - Heena Gavit (BJP)

2. Dindori Lok Sabha - Bharati Pawar (BJP)

3. Jalgaon Lok Sabha - Smita Wagh (BJP)

4. Dhule Lok Sabha - Subhash Bhamre (BJP)

5. Raver Lok Sabha - Raksha Khadse (BJP)

6. Nashik Lok Sabha - Rajabhau Waje (Shiv Sena Thackeray)

7. Shirdi Lok Sabha - Sadashiv Lokhande (Shiv Sena Shinde)

8. Ahmednagar Lok Sabha - Sujay Vikhe (BJP)

9. Hingoli Lok Sabha - Baburao Kadam-Kohlikar (Shiv Sena Shinde)

10. Kalyan Lok Sabha - Shrikant Shinde (Shiv Sena Shinde)

11. Thane Lok Sabha - Naresh Mhaske (Shiv Sena Shinde)

12. Buldhana Lok Sabha - Prataprao Jadhav (Shiv Sena Shinde)

13. Maval Lok Sabha - Sanjog Waghere (Shiv Sena Thackeray)

14. Yavatmal-Washim Lok Sabha - Sanjay Deshmukh (Shiv Sena Thackeray)

15. Aurangabad Lok Sabha - Sandipan Bhumre (Shiv Sena Shinde)

16. Hatkanangale Lok Sabha - Dhairyasheel Mane (Shiv Sena Shinde)

17. Latur Lok Sabha - Sudhakar Shringare (BJP)

18. Osmanabad Lok Sabha - Omraje Nimbalkar (Shiv Sena Thackeray)

19. Parbhani Lok Sabha - Sanjay Jadhav (Shiv Sena Thackeray)

20. Beed Lok Sabha - Pankaja Munde (BJP)

21. Nanded Lok Sabha - Vasantrao Chavan (Congress)

22. Jalna Lok Sabha - Raosaheb Danve (BJP)

23. North Mumbai Lok Sabha - Piyush Goyal (BJP)

24. North Central Mumbai Lok Sabha - Ujjwal Nikam (BJP)

25. North East Mumbai Lok Sabha - Sanjay Dina Patil (Shiv Sena Thackeray)

26. North West Mumbai Lok Sabha - Ravindra Waikar (Shiv Sena Shinde)

27. South Central Mumbai Lok Sabha - Anil Desai (Shiv Sena Thackeray)

28. South Mumbai Lok Sabha - Arvind Sawant (Shiv Sena Thackeray)

29. Nagpur Lok Sabha - Nitin Gadkari (BJP)

30. Amravati Lok Sabha - Navneet Rana (BJP)

31. Akola Lok Sabha - Anoop Dhote (BJP)

32. Wardha Lok Sabha - Ramdas Tadas (BJP)

33. Gadchiroli-Chimur Lok Sabha - Ashok Nete (BJP)

34. Ramtek Lok Sabha - Raju Parve (Shiv Sena Shinde)

35. Chandrapur-Wani-Arni Lok Sabha - Pratibha Dhanorkar (Congress)

36. Bhandara-Gondia Lok Sabha - Sunil Mendhe (BJP)

37. Madha Lok Sabha - Ranjitsinh Naik-Nimbalkar (BJP)

38. Pune Lok Sabha - Murlidhar Mohol (BJP)

39. Sangli Lok Sabha - Vishal Patil (Independent)

40. Shirur Lok Sabha - Amol Kolhe (NCP Sharad Pawar)

41. Baramati Lok Sabha - Supriya Sule (NCP Sharad Pawar)

42. Satara Lok Sabha - Udayanraje Bhosale (BJP)

43. Kolhapur Lok Sabha - Sanjay Mandalik (Shiv Sena Shinde)

44. Solapur Lok Sabha - Praniti Shinde (Congress)

45. Raigad Lok Sabha - Sunil Tatkare (NCP Ajit Pawar)

46. Bhiwandi Lok Sabha - Suresh Mhatre (NCP Sharad Pawar)

47. Ratnagiri-Sindhudurg Lok Sabha - Narayan Rane (BJP)

48. Palghar Lok Sabha - Hemant Savra (BJP)