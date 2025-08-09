Mumbai Mega Block on August 9, 2025: No Sunday Block but Night Block on Central Line; Check Details
By Lokmat Times Desk | Updated: August 9, 2025 13:37 IST2025-08-09T13:37:12+5:302025-08-09T13:37:59+5:30
Mumbai Sunday Mega Block: There will be no mega block on Sunday, August 10, 2025, on the Western, Harbour, ...
Mumbai Sunday Mega Block: There will be no mega block on Sunday, August 10, 2025, on the Western, Harbour, and Transharbour lines. However, Central Railway (CR) has announced a special midnight block on the interviewing nights of August 9 and 10 due to girder work between Kalyan, Ambernath, and Badlapur.
CR will launch steel grinders at the Lokgram foot-over bridge (FOB) at Kalyan and de-launch the girders of the proposed ROB between Ambarnath and Badlapur. Girders will be installed between platforms 3 and 4 using a 140-ton capacity railway crane on the up and down slow line and down fast line.
Also Read | Jharkhand Train Accident: Two Goods Trains Collide Near Chandil Junction Station; Chandil–Tatanagar Route Affected.
The Central Railway of Mumbai Division will impose a night block from 12.10 am (Saturday/Sunday, August 10) to 6.55 am (Sunday morning, August 10).
Up and Down slow routes – between Thakurli (excluding all crossovers) and Kalyan (including platforms 1, 1A, 2, and 3).
Down fast route – Dombivali (excluding all crossovers) to Kalyan (including platform 4 and the bypass route).
From 01:15 a.m. to 04:15 hrs as follows: Up and Down South-East lines – between Ambernath and Badlapur (including both stations).
Diverted operation of Down mail/express trains:
he following trains will be diverted between Diva and Kalyan stations:
Train No. 22157 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Chennai Egmore Express
Train No. 11057 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Amritsar Express
Train No. 11041 Dadar – Sainagar Shirdi Express
Train No. 12811 Lokmanya Tilak Terminus – Hatia Express
Train No. 22177 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Varanasi Mahanagari Express
Train No. 22538 Lokmanya Tilak Terminus – Gorakhpur Kushinagar Express
Train No. 20103 Lokmanya Tilak Terminus – Azamgarh Express
Train No. 17617 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Nanded Tapovan Express
Train No. 22105 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Pune Indrayani Express
Train No. 22129 Lokmanya Tilak Terminus – Ayodhya Tulsi Express
Diverted operation of Up mail/express trains:
The following trains will be diverted via the Karjat–Panvel–Diva route and will halt at Panvel and Thane for the convenience of passengers alighting at Kalyan:
Train No. 11020 Bhubaneswar – Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Konark Express
Train No. 18519 Visakhapatnam – Lokmanya Tilak Terminus Express
Train No. 12702 Hyderabad – Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Hussainsagar Express
Train No. 11140 Hospet – Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express
Train No. 22158 Chennai Egmore – Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express
Trains whose regular stop is at Kalyan will be provided additional halts at Panvel and Thane to assist passengers.
Regulation of up mail/express trains:
Train No. 22178 Secunderabad – Rajkot Express will stop at Wangani station from 04:10 a.m. to 04:20 a.m.
Train No. 11022 Tirunelveli – Dadar Express will stop at Neral station from 04:17 a.m. to 04:27 a.m.
If mail/express or holiday special trains are running late or schedules are changed, they will be diverted as per established procedures.
Functioning of suburban trains during the block period:
No suburban services will be available between Ambernath and Karjat stations during the block period.
21 services will be cancelled late on August 9, 2025 (Saturday).
27 services will be cancelled in the early hours of August 10, 2025 (Sunday).
Impact on suburban trains on Saturday, August 9, 2025:
Enhanced services:
The Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus–Ambernath local departing at 19:42 will be extended to Karjat.
The Thane–Badlapur local departing Thane at 21:32 will be extended to Karjat.
The Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus–Kalyan local departing CSMT at 22:24 will be extended to Ambernath.
Short terminations:
The Parel–Ambernath local departing Parel at 23:13 will terminate at Kurla.
The Kalyan–Kurla local departing at 21:04 will terminate at Thane.
The Dombivali–Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus local departing Dombivali at 22:18 will terminate at Thane.
The Badlapur–Thane local departing at 23:04 will terminate at Ambernath.
Cancelled suburban trains on Saturday, August 9, 2025:
Cancelled Down trains:
Parel–Ambernath local trains departing Parel at 22:49, and CSMT at 22:42, 22:50, 23:08, 23:16, 23:18, 23:30, 23:42, and 23:51.
Cancelled Up trains:
Locals departing Kurla–Kalyan at 22:22, Ambernath at 21:19, Badlapur at 21:35 and 22:15, Badlapur at 21:06 and 21:58, and Titwala at 22:06, 22:25, and 23:14.
Short-terminated and short-originating trains on Sunday, August 10, 2025:
Short-originating down trains from Ambernath:
Thane–Karjat locals departing Thane at 05:00 and 05:27.
CSMT–Khopoli local departing at 04:35.
CSMT–Karjat locals departing at 04:47 and 05:46.
Short-originating down trains from Titwala:
Kalyan–Asangaon local at 05:28.
CSMT–Kasara locals at 04:19 and 05:07.
Thane–Asangaon local at 05:46.
Short-originating up services from Kurla (Sunday, August 10, 2025):
Titwala–CSMT local at 04:32.
Kalyan–CSMT AC local at 06:32.
Ambernath–CSMT locals at 06:10 and 07:51.
Short-originating up trains from Thane:
Titwala–CSMT locals at 05:11, 05:34, and 06:46.
Ambernath–CSMT locals at 04:55 and 07:17.
Kalyan–CSMT locals at 05:39, 05:42, and 06:14.
Short-originating up trains from Kalyan:
Titwala–CSMT local at 07:21.
Asangaon–CSMT local at 07:28.
Badlapur–CSMT local at 06:52.
Kalyan–CSMT local at 04:39.
Cancelled suburban trains on Sunday, August 10, 2025:
Cancelled down trains departing from CSMT: 00:02, 00:08, 00:12, 05:12, 05:16, 05:20 (AC local), 05:28, and 06:37.
Parel departures at 06:25 cancelled.
Kurla departures at 04:45, 04:48, and 05:26 cancelled.
Thane departures at 05:04, 05:20, 05:35, and 06:15 cancelled.
The following up trains will be cancelled:
Locals to CSMT: 04:46 (AC) from Kurla, 06:54 from Parel, 06:03 from Kalyan, 03:43 from Ambernath, 04:08 and 05:18 from Titwala, and 03:56, and from Karjat at 06:13.
Last and first locals in each direction before and after the block:
The last down local (slow line, south-east line) before the block is CSMT–Khopoli, departing at 22:28.
The last down local (fast route, north-east line) before the block is CSMT–Kasara, departing at 22:47.
The last up local (south-east line) before the block is the Badlapur–CSMT, departing Badlapur at 23:29.
The last up local (north-east line) before the block is the Asangaon–Thane, departing Asangaon at 23:08.
The first down local after the block (slow route, south-east line) is CSMT–Ambernath, departing at 05:40.
The first down local after the block (fast route, south-east line) is CSMT–Karjat, departing at 06:10.
The first down local after the block (north-east line) is CSMT–Titwala, departing at 05:51.
The first up local after the block (south-east line) is Karjat–CSMT, departing Karjat at 04:10.
The first up local after the block (north-east line) is Kasara–CSMT, departing Kasara at 04:59.
The first up local on the slow line after the block is Badlapur–CSMT, departing Badlapur at 06:46.Open in app