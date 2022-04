Abhishek, Sanvi win 100 m race

Nagpur, April 6

Abhishek Pandey and Sanvi Pathak won 100 m races in their respective age categories in the District Athletics Championship at Ishwar Deshmukh College of Physical Education (IDCPE) on Wednesday.

In the Under-18 boys 100 m race, Abhishek Pandey cloaked 13:15 seconds to achieve first place. Siddhesh Mohod (14.28) and Krish Meshram (14:50) finished second and third respectively.

Similarly in the Under-16 girls 100 m race, Sanvi Pathak (13.68), Sanyogita Misar (14.23), Akansha Nagare (15:27) secured first to third place respectively.

In other events,s Sakshi Kalikar triumphed in the Under-20 girls 800 m event. Akansha Soudiya triumphed in Under-16 800 m event.

Results

U-20 girls 800 m: Sakshi Kalikar (2:42:63), Shruti Lende (2:52:29)m Lami Parasmode (3:05:16)

U-16 girls 800 m: Aakansha Soudiya (2:28:75), Janhavi Hirudka r(2:30:53), Sanskruti Dhomnne (2:41:62)

U-16 boys 800 m: Vikas Valvi (2:16:41), Yash Nikode (2:16:66), Mayank Waghmare (2:26:08)

U-18 girls 800 m: Astha Nimbarte (2:36:17), Bhuvneshwari Masram (2:37:81), Vaideshi Atram (2:47:65).

U-14 boys 60 m: Atul Mangam (8:97), Arun Raurkar (9:05), Prashik Manerao (9:38)

U-18 boys 100 m: Abhishek Pandey (13:15),Siddhesh Mohod (14.28), Krish Meshram (14:50)

U-16 girls 100 m: Sanvi Pathak (13.68), Sanyogita Misar (14.23), Akansha Nagare (15:27)

U-16 girls 200 m: Janhavi Hirudkar (7:11:06), Rita Tarare (7:28:690, Akansha Soudiya (7:38:69)

U-16 boys 200 m: Harshal Joge (6:23:43), Abhishek Bawne (6:28:51), Sujal Zanal (6:31:24).