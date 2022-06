Aditi-Nishika stun seeded opponent

Nagpur, Jan 23

Aditi Dhamankar and her partner Nishika Gokhe stunned second-seeded Arya Darvekar and Maousami Likhar 21-3, 21-3 easily in the Under-17 girls dobules quarterfinals in Nagpur District Under-17 and Under-19 Badminton Championship organised by Nagpur District Badminton Association (NDBA) at Subhedar Hall, here on Thursday.

Barring that upset, all the seeded players had smooth sailing in the semis. Top seed in under-17 boys singles, Ameya Naktode entered the semis defeating Varun Kolte 21-8, 21-16. Priyanshu Dubey, Adityasingh Chouhan and Sanidhya Khandare also entered last four stage.

In the girls section, Kunjal Mandlik, Aditi Dhamankar, Ridheema Sarpate and Nishika Gokhe entered the semis.

Results (all QF)

U-17 boys singles: Ameya Naktode (1) bt Varun Kolte 21-8, 21-16 ; Priyanshu Dubey bt Jeeva Pillai 21-8, 21-14 ; Adityasingh Chouhan bt Sriram Rao 21-15, 18-21, 21-18 ; Sanidhya Khandare bt Adwait Mistri 21-18, 21-9 .

Doubles : Jeeva Pillai and Varun Kolte bt Deep Asnani and Manav Vanjani 21-7, 21-9; Pranay Gadewar and Sanidhya Khandare bt Bhavesh Ghormare and Saksham Ashtankar 21-10 21-11 .Adwait Mistri and Preyansh Rathi bt Ajinkya Thakare and Titus Ealias 21-8, 21-10; Arjun Khandekar and Arnav Palshikar bt Arnav Shende and Zubain Khan 15-21, 21-14, 21-14 .

U-17girls: Kunjal Mandlik bt Anvi Raut 19-21, 21-14, 21-13; Aditi Dhamankar bt Sai Jais 21-19,15-21, 21-7; Ridheema Sarpate bt Shourya Madavi 21-19, 15-21, 21-12 ; Nishika Gokhe bt Ditisha Somkuwar 21-8, 21-7 .

Doubles: Krisha Soni and Pinak Rokde bt Niral Wankhede and Shruti Jeswani 21-8,21-14; Ridheema Sarpate and Shourya Madavi bt Sai Jais and Vidushi Tayal 21-14, 21-7; Anvi Raut and Charvi Das bt Gargi Dhole and Tinku Ninave 21-12. 21-7; Aditi Dhamankar and Nishika Gokhe bt Arya Darvekar and Maousami Likhar (2) 21-3. 21-3.

U-19 boys singles: Shashank Kulal bt Pranay Gadewar 21-17, 21-10 ; Anurag Verma bt Priyanshu Rambhade 19-21, 22-20, 21-19; Priyanshu Dubey bt. Akshat Paturkar 21-12, 21-19; Ameya Naktode bt Chunharmeet Sokhi 21-14, 21-17 .

Doubles: Ameya Naktode and Shashank Kulal bt Buddhaghosh Wasnik and Rohan Singh 21-9, 21-12 ; Anurag Verma and Rohith Deshpande bt Akshat Paturkar and Priyanshu Rambhade 27-25 21-12;

Chunharmeet Sokh and Varun Kolte bt Devansh Rathi and Siddhesh Pal 21-13,21-9; Malhar Joshi and Sanvik Chaudhari bt Arnav Shende and Zubain Khan 21-5, 21-14 .

U-19 girls: Nehal Gosavi bt Sophia Simon 21-14, 21-12; Krisha Soni bt Kunjal Mandlik 21-11, 21-10;

Prutha Dekate bt Vidhi Athilkar 21-10, 21-11; Ananya Durugkar bt Pinak Rokde 18-21, 21-19, 21-9 .

Doubles: Krisha Soni and Pinak Rokde bt Nishika Gokhe and Vaidehi Gokhe 21-19, 21-18; Aditi Tadas and Prutha Dekate bt Charvi Das and Vidhi Athilkar 21-11 21-15 .