Good response to Tiger Marathon

The organisers extend their heartfelt thanks to the Nagpur Police for their excellent cooperation and efficient traffic control arrangements, which ensured runner safety and uninterrupted race flow throughout the course.

Participants competed across multiple age categories in 21 KM Half Marathon and 10 KM Run, showcasing remarkable endurance and sportsmanship.

Results

21 km half marathon (18 to 30 male): Akit Chaudhari, Rakesh Paunikar , Aditya Akhare ; 31–40 Years (Male): Yash Tank, Sharad Chandak, Pankaj Bansod 41–50 Years (Male): Rakesh Aglawe, Yogesh Jaiswal, Ashish Agrawal , Above 50 Years (Male): Bhagwat Ram Netam, Anil Tekwani , Suresh Sharma 31–40 Years (Female): Nidhi Agarwal, Shruti Khonde ; 41–50 Years (Female): Bhavana Gahankar , Sadhana Mujumdar Above 50 Years (Female): Vidya Dhapodkar.

10 km 18–30 Years (Male): Harshal Chaudhary, Vishal Ramesh Chavhan, Daksh Khante; 31–40 Years (Male): Devendra Choudhari, Ravindra Ramdas Narnaware , Mahendra Kishor Atkare; 41–50 Years (Male): Subodh Kumar , Deepak Godhani , Chetan Hejib; Above 50 Years (Male): Dr. Anil Jawahirani , Nurul Hak, Rajesh Narvan 18–30 Years (Female): Urvija Raut , Reshal Bhati , Jagriti Ahuja ;

31–40 Years (Female): Nital Sawde, Priyanka Gupta , Nikita Swami; 41–50 Years (Female): Prajakta Aswar , Priti Jadhav , Deepa Parthian . Above 50 Years (Female): Rachna Agrawal, Sunita Suryawanshi , Madhavi Milmile – 01:17:07