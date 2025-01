Neetya, Saavi, Samvidha in U-19 semis

In the Under-11 boys section, Anshuman Agasti, Rudha Singh, Advait Panzade and Riyansh Lanjewar made it to last four stage.

In the girls section, Shravani Bhoot,, Amoli Pendharkar, Nikita Biswas and Anaysha Baisware entered the semis.

Results (all QF)

Neetya Sahare bt Chinmayi Prasanna Dapurkar 19-17, 15-12; Saavi Sagdeo bt Diara Harish Gehani 15-10,15-10; Samvidha Roshan Jambhulkar bt Sanvi Khot 15-5, 15-2.

U-11 boys: Anshuman Agasti bt Adhiraj Pranjale 13-15, 15-5, 15-6; Rudra Singh bt Yadnyesh Shailesh Pande 15-13,15-8 ; Advait Panzade bt Dhanish Gaikwad 15-11 15-12 ; Riyansh Lanjewar, bt Kaustubh Urkude 15-8,15-7 .

U-11 girls: Sharvani Bhoot bt Avani Gadkari 15-11, 15-9; Amoli Pendharkar bt Lawanya Dandekar 15-12, 15-9; Nikita Biswas bt Swaraa Kate 12-15, 15-9, 15-11 ; Anaysha Baisware bt Saachi Wankhade 15-7, 15-9.