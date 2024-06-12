RTMNU floorball teams leaves for Gwalior

By Lokmat English Desk | Published: June 12, 2024 08:50 PM2024-06-12T20:50:02+5:302024-06-12T20:50:02+5:30

Snehal Bhagat, Diksha Javalkar and Sagar Bhagat are accompanying the team as coaches whereas Dr Surekha Dhatrak is the ...

RTMNU floorball teams leaves for Gwalior | RTMNU floorball teams leaves for Gwalior

RTMNU floorball teams leaves for Gwalior

Snehal Bhagat, Diksha Javalkar and Sagar Bhagat are accompanying the team as coaches whereas Dr Surekha Dhatrak is the manager.

Teams

Men: Kunal Kaware, Narendra Chatap, Samir Devdhar, Arif Ansari, Saksham Bhandari, Parth Nagre, Amay Avathare, Shubham Sahu, Meet Trivedi, Maan Trivedi, Ramniwas Mandalkar,

Women: Gouri Rudrakar, Khushali Lad, Sharvari Mule, Sejal Dhjore, Seema, Ritika Kinhekar, Durga Borkute, Priya Pande and Deesha Natani.

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