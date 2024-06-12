RTMNU floorball teams leaves for Gwalior
By Lokmat English Desk | Published: June 12, 2024 08:50 PM2024-06-12T20:50:02+5:302024-06-12T20:50:02+5:30
Snehal Bhagat, Diksha Javalkar and Sagar Bhagat are accompanying the team as coaches whereas Dr Surekha Dhatrak is the ...
Snehal Bhagat, Diksha Javalkar and Sagar Bhagat are accompanying the team as coaches whereas Dr Surekha Dhatrak is the manager.
Teams
Men: Kunal Kaware, Narendra Chatap, Samir Devdhar, Arif Ansari, Saksham Bhandari, Parth Nagre, Amay Avathare, Shubham Sahu, Meet Trivedi, Maan Trivedi, Ramniwas Mandalkar,
Women: Gouri Rudrakar, Khushali Lad, Sharvari Mule, Sejal Dhjore, Seema, Ritika Kinhekar, Durga Borkute, Priya Pande and Deesha Natani.Open in app