Rutuja to lead girls U-15 team
By Lokmat English Desk | Published: November 1, 2023 09:40 PM 2023-11-01T21:40:02+5:30 2023-11-01T21:40:02+5:30
Team: Rujula Kharabe (captain), Yashshri Soley (vice-captain), Akshara Itankar, Kuntal Sharma, Anushka Ninave, Anushka Nighutkar, Divya ...
Team: Rujula Kharabe (captain), Yashshri Soley (vice-captain), Akshara Itankar, Kuntal Sharma, Anushka Ninave,
Anushka Nighutkar, Divya Patel (Wk), Nimisha Kotecha, Supriya Patil, Komal Amadare, Diya Bhagwat, Sakshi Bhupal, Shweta Tiwari, Nitya Bhati, Riddhi Sontakke and Srishty Wandalkar (wk)
Stand byes: Geet Wankhade, Shreya Kamble, Shravani Mukwani, Vibhuti Aote and Nishtha Sathkar
Coach: Amit Deshpande, Asst Coach: Soniya Rajoria, Trainer: Sapna Meshram, Physio: Madhura Kale
and Manager: Sayali KamoneOpen in app