Seeds sail smoothly on day 1

The doubles matches will start from Tuesday afternoon and singles will continue from Tuesday morning. The tournament will be played daily and as players advance to the final stages, the competition is expected to be fierce.

U-12 boys (1st round): Aarav beat Abhimanyu 6-2, 6-2, Alok beat Shlok 6-0, 6-0, Dhruv beat Manvendra 6-2, 6-2, Krishna beat Tanmay 6-0, 6-0, Sarthak beat Nihit 6-0,6-0, Bhargav beat Vihaan 6-0,6-2, Rishi beat Rajveer 6-3,6-3, Akshat beat Atharv 6-3,6-4, Yug beat Eklaavya 7-5,7-5, Ahaan beat Soham 6-4,6-1, Hriishav beat Tanavya 6-2,3-6,6-1, Aegan beat Tanay 6-2,6-4

Sarvadnya beat Devansh 6-1,6-1, Mehul beat Rishi 6-4,6-2, Shon beat Manan 6-0,6-1, Heramba beat Mohit 6-1,6-2

U-12 girls (1st round): Mishka beat Ahana 6-0, 6-0, Ritika beat Rahi 6-0, 6-0, Devashree beat Naisha 6-0,6-2, Aashvi beat Ishita 7-5,4-6,6-3, Surmayee beat Shravya 6-4,6-1, Sharvari beat Kaisar 6-0,6-0, Saanvi beat Suchita 6-4,7-5, Urvee beat Kaisar Choudhary 6-1, 6-0