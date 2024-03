Shravani, Sharwari, Saachi advance

In the Under-17 girls category, Mugdha Sawarkar, AnanyaH edaoo and Tinku Ninave advanced to quarters whereas in the Under-15 category, top seed Fizza Akbani, Avani Hedaoo, Grishma Kaishalwar, Dhaara Bhandari, Vaishnavi Manglekar, Riddhi Tidke, Shreeja Wankhede adn Ditisha Somkuwar advanced.

Important results

U-19 girls singles (Pre-QF): Sharvani Abhishek Bhoot bt Swaraa Kate 9-15, 15-12, 15-11 ; Sharwari Pusadkar bt Swara Bhushan Raut 15-4,15-3; Saachi Wankhade bt Avya Pathak 15-1, 15-1; Aadvi Sandeep Supatkar bt Aarna Chetan Tarte 15-5, 15-8

U-17 girls singles (Pre-QF): Mugdha Sawarkar bt Sharvaree Ganar 15-4, 15-4; Ananya Hedaoo bt Dharaa Bhandari 15-13, 15-10; Tinku Ninave bt Kanak Kadoo 15-6, 15-4 .

U-15 girls (Pre-QF): Fizza Akbani (1) bt Kanak Kadoo 15-2, 15-4 ; Avani Hedaoo bt Ananya Hedaoo 15-5, 15-2; Grishma Kaishalwar bt Poorvi Malik 15-12, 15-12; Dharaa Bhandari bt Rimsha Jamuar 10-15, 15-13, 15-12; Vaishnavi Manglekar bt Mugdha Sawarkar 15-9, 15-9; Riddhi Tidke bt Harshika Sharma 21-19, 15-6; Shreeja Wankhede bt Srushti Pandey 15-1 15-3; Ditisha Somkuwar bt Meenakshi Ingle 15-0, 15-1 .