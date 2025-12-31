Delhi flight grounded for third day
By Lokmat Times Desk | Updated: December 31, 2025 22:00 IST2025-12-31T22:00:03+5:302025-12-31T22:00:03+5:30
For the third consecutive day, Air India's morning Delhi–Chhatrapati Sambhajinagar–Delhi flight was cancelled on Wednesday. Airport sources said the cancellation was due to dense fog in Delhi. Passengers are being informed a day in advance about such cancellations.