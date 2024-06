LS Polls: candidate-wise votes

The candidate-wise number of votes is as follows;

Names---------------Party name-------number of votes

Sandeepan Bhumre--- Shiv Sena ------4,76,130

Imtiaz Jaleel------------AIMIM----------3,41,480

Chandrahant Khaire- UBT-Sena--------2,93,450

Afsar Khan--------------VBA-----------69,266

Harshawardhan Jadhav- Ind----------39,828

Surendra Gajbhare---Ind---------------10,725

Sanjay Jagtap--------BSP------- --------8252

Ravindra Bodkhe-- BYJEParty--------6,254

Abdul Azim-----------Ind------------------4693

Sanjay Shirsath-------Ind------------------3812

Dr Jeevan Rajput-----Ind------------------3807

Manisha Kharat------BMP-----------------3105

Jagannath Jadhav-----Ind------------------2932

Manoj Ghoke----------Ind-----------------2587

Sangita Jadhav---------Ind----------------2212

Galphade Bhagwanrao--RKBP----------2192

Vishal Nandarkar--------Ind---------------2139

Arvind Kamble----------BRSP-------------1979

Prashant Avhale-----------Ind---------------1948

Pundlik Gughe------------Ind---------------1872

Sambhaji Bhalerao-------PRP---------------1547

Bharat Kadam-------------RMP-------------1495

Abdul Samad-------------MEIM------------1482

Sandeep Mankar----------Ind---------------1375

Adv B U Gosavi----------HJP---------------1275

Panchashila Jadhav-------RBS--------------1274

Pratiksha Chavan--------ARP----------------1194

Bhanudas Patil------------Ind---------------1107

Narayan Jadhav----------PPI-D-------------1103

Suresh Fulare------------Ind-----------------911

Shaikh Khaja-----------Ind-------------------894

Meenasingh Avdhesh—Ind------------------784

Latif Khan----------------Ind-----------------765

Jagannath Ugale---------Ind-----------------755

Sandeep Jadhav----------Ind----------------609

Devidas Kasbe-----------Ind-----------------595

Tribhuvan Padmakar----Ind------------------593

NOTA-----------None of the Above---------5,773