Mohini Jahagirdar passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 4, 2025 22:50 IST2025-11-04T22:50:09+5:302025-11-04T22:50:09+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Mohini Venkatesh Jahagirdar, a resident of the city, passed away in Pune on Sunday.
The last rites were performed on her at Baner crematorium in Pune. She was a former student of Navjeevan School. She was 68 and leaves behind her sister, Dr Kalindi Jahagirdar.