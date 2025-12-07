Nandini Koratkar passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 7, 2025 20:10 IST2025-12-07T20:10:04+5:302025-12-07T20:10:04+5:30
Senior vocalist Nandini Devidasrao Koratkar (90), a resident of Snehavardhini Colony, Shastrinagar, passed away early Sunday morning. She is survived by three sons, two daughters, daughters-in-law, sons-in-law, and grandchildren. The last rites were performed at the Pratapnagar crematorium.
