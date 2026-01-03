Prabhag Part 2
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 20:20 IST2026-01-03T20:20:20+5:302026-01-03T20:20:20+5:30
Jalindar Shendge Rajendra Wahule Naresh Pakhare - Shailesh Dehade B Archana Nilkanth Chandrakala Dahiphale Rajashri Pagar - - C ...
Jalindar Shendge
Rajendra Wahule
Naresh Pakhare
-
Shailesh Dehade
B
Archana Nilkanth
Chandrakala Dahiphale
Rajashri Pagar
-
-
C
Anita Mankape
Vanita Jadhav
Surekha Tupe
-
-
D
Yogesh Vani
Tryambak Tupe
Vijay Sonvane
-
-
Prabhag 21
A
Gavli Nandlal
Balasaheb Gaikwad
Kanulal Chakranarayan
-
-
B
Kamal Thorat
Kavita Jungle
Pallavi Raut
-
-
C
Sumitra Matre
Geeta Acharya
-
-
Ankita Vidhate
D
Surendra Kulkarni
Sushil Khedkar
Parameshwar Palvade
-
-
Prabhag 22
A
Pushpa Nirpagare
Bharti Wadmare
Vijaymala Sherkhane
Shraddha Bhandari
Parinita Bhandari
B
Ashok Damale
Akash Raut
Atmaram Pawar
Vishal Pund
-
C
Suvarna Tupe
Yashoda Shelke
Nirmala Manal
Jyoti More
-
D
Laxmikant Thete
Rajendra Janjal
Santosh Khendke
Sudam Salunke
-
Prabhag 23
A
Surekha Gaikwad
Jaya Ghule
Rekha Jadhav
Pooja Divekar
-
B
Balasaheb Munde
Bharat Gaikwad
Manoj Bora
Dattatray Bhange
-
C
Satyabhama Shinde
Gayatri Patel
Sukanya Bhosle
Shobha Khandekar
-
D
Pramod Rathod
Pandurang Dhobale
Ravindra Gaikwad
Balasaheb Shinde
-
Prabhag 24
A
Gangabai Bhavare
Ganesh Garandwal
Dinkar Kharat
Pawan Hivrale
-
B
Kamal Narote
Seema Nandarkar
Anuradha Khavle
Priyanka Kurhe
-
C
Mukta Thaube
Nikita Andhare
Dipali Jagtap
Laxmibai Jagtap
-
D
Sunil Jagta
Balasaheb Dange
Bhausaheb Rate
Santosh Shinde
-
Prabhag 25
A
Manoj Gangve
Prashant Wagh
Pravin Khaire
Dhammapal Shelke
-
B
Savita Ghadmode
Chandrakala Navpute
Vaishali Korade
-
-
C
Priyanka Khotkar
Sunita Pawar
Pooja Wagh
Komal Randhe
-
D
Ravi Kavde
Baliram Kadam
Ramesh Dahihande
Ayan Sayyad
-
Prabhag 26
A
Anita Salve
Rupali Dhepe
Maya Salve
Neeta Gaikwad
Sheetal Shinde
B
Padmasing Rajput
Ramesh Bahule
Sanjay Bhujbal
Vitthalrao Kale
Subhash Jadhav
C
Savita Kulkarni
Ranjana Hiwale
Pratigya Mohite
Neeta Bhagnure
-
D
Appasaheb Hiwale
Shivaji Hiwale
Haribhau Hiwale
Firoz khan Pathan
