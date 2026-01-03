Prabhag Part 2

By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 20:20 IST2026-01-03T20:20:20+5:302026-01-03T20:20:20+5:30

Prabhag Part 2

Jalindar Shendge

Rajendra Wahule

Naresh Pakhare

-

Shailesh Dehade

B

Archana Nilkanth

Chandrakala Dahiphale

Rajashri Pagar

-

-

C

Anita Mankape

Vanita Jadhav

Surekha Tupe

-

-

D

Yogesh Vani

Tryambak Tupe

Vijay Sonvane

-

-

Prabhag 21

A

Gavli Nandlal

Balasaheb Gaikwad

Kanulal Chakranarayan

-

-

B

Kamal Thorat

Kavita Jungle

Pallavi Raut

-

-

C

Sumitra Matre

Geeta Acharya

-

-

Ankita Vidhate

D

Surendra Kulkarni

Sushil Khedkar

Parameshwar Palvade

-

-

Prabhag 22

A

Pushpa Nirpagare

Bharti Wadmare

Vijaymala Sherkhane

Shraddha Bhandari

Parinita Bhandari

B

Ashok Damale

Akash Raut

Atmaram Pawar

Vishal Pund

-

C

Suvarna Tupe

Yashoda Shelke

Nirmala Manal

Jyoti More

-

D

Laxmikant Thete

Rajendra Janjal

Santosh Khendke

Sudam Salunke

-

Prabhag 23

A

Surekha Gaikwad

Jaya Ghule

Rekha Jadhav

Pooja Divekar

-

B

Balasaheb Munde

Bharat Gaikwad

Manoj Bora

Dattatray Bhange

-

C

Satyabhama Shinde

Gayatri Patel

Sukanya Bhosle

Shobha Khandekar

-

D

Pramod Rathod

Pandurang Dhobale

Ravindra Gaikwad

Balasaheb Shinde

-

Prabhag 24

A

Gangabai Bhavare

Ganesh Garandwal

Dinkar Kharat

Pawan Hivrale

-

B

Kamal Narote

Seema Nandarkar

Anuradha Khavle

Priyanka Kurhe

-

C

Mukta Thaube

Nikita Andhare

Dipali Jagtap

Laxmibai Jagtap

-

D

Sunil Jagta

Balasaheb Dange

Bhausaheb Rate

Santosh Shinde

-

Prabhag 25

A

Manoj Gangve

Prashant Wagh

Pravin Khaire

Dhammapal Shelke

-

B

Savita Ghadmode

Chandrakala Navpute

Vaishali Korade

-

-

C

Priyanka Khotkar

Sunita Pawar

Pooja Wagh

Komal Randhe

-

D

Ravi Kavde

Baliram Kadam

Ramesh Dahihande

Ayan Sayyad

-

Prabhag 26

A

Anita Salve

Rupali Dhepe

Maya Salve

Neeta Gaikwad

Sheetal Shinde

B

Padmasing Rajput

Ramesh Bahule

Sanjay Bhujbal

Vitthalrao Kale

Subhash Jadhav

C

Savita Kulkarni

Ranjana Hiwale

Pratigya Mohite

Neeta Bhagnure

-

D

Appasaheb Hiwale

Shivaji Hiwale

Haribhau Hiwale

Firoz khan Pathan

-

