Pradeep Shelke gets Ph.D

By Lokmat English Desk | Published: March 10, 2023 08:00 PM 2023-03-10T20:00:01+5:30 2023-03-10T20:00:01+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) conferred a Ph.D degree on Pradeep Abasaheb Shelke in education. He ...

Pradeep Shelke gets Ph.D | Pradeep Shelke gets Ph.D

Pradeep Shelke gets Ph.D

Next

Chhatrapati Sambhajinagar

Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) conferred a Ph.D degree on Pradeep Abasaheb Shelke in education. He presented the thesis ‘Pune Jilhyantargat Aapatti Vyavasthapanasathi Tayar Kelelya Kruti Karyakramachya Parinamkaratecha Abhyas’ under the guidance of Government College of Education’s Dr Nalini Chondekar - Muley.

Open in app
Tags : Chhatrapati sambhajinagar dr babasaheb ambedkar marathwada university Chhatrapati sambhajinagar dr babasaheb ambedkar marathwada university Government college of education Delhi university teachers' union Babasaheb Ambedkar Marathwada University