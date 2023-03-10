Pradeep Shelke gets Ph.D
By Lokmat English Desk | Published: March 10, 2023 08:00 PM 2023-03-10T20:00:01+5:30 2023-03-10T20:00:01+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) conferred a Ph.D degree on Pradeep Abasaheb Shelke in education. He ...
Chhatrapati Sambhajinagar
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) conferred a Ph.D degree on Pradeep Abasaheb Shelke in education. He presented the thesis ‘Pune Jilhyantargat Aapatti Vyavasthapanasathi Tayar Kelelya Kruti Karyakramachya Parinamkaratecha Abhyas’ under the guidance of Government College of Education’s Dr Nalini Chondekar - Muley.Open in app