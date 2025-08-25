Prog held in Bamu on Chakradhar Swami Jayanti
By Lokmat Times Desk | Updated: August 25, 2025 22:15 IST2025-08-25T22:15:13+5:302025-08-25T22:15:13+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A programme was held at the main building of Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) on Monday to celebrate Chakradhar Swami Jayanti.
Vice Chancellor Dr Vijay Fulari garlanded the portrait of Chakradhar Swami. Pro-VC Dr Walmik Sarwade, Registrar Dr Prashant Amrutkar, Director of Students Development Board Dr Kailas Ambhure, Deputy Registrar Dr Sanjay Kavade, Dr S G Shinde and others were present.