Sharad Khandare gets Ph D

By Lokmat English Desk | Published: May 8, 2022 08:20 PM2022-05-08T20:20:02+5:302022-05-08T20:20:02+5:30

Aurangabad, May 8: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) conferred Ph D on Sharad Prabhakar Khandare in Library and ...

Sharad Khandare gets Ph D | Sharad Khandare gets Ph D

Sharad Khandare gets Ph D

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Aurangabad, May 8:

Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) conferred Ph D on Sharad Prabhakar Khandare in Library and Information Science.

He submitted his thesis titled ‘Bibliometric Positioning of Chemistry Journals: A Comparative Analysis’ under the guidance of Dr Shashank Sonawne, research guide, Department of Library and Information Science, Bamu.

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Tags :BamuBamuAurangabadPhBabasaheb Ambedkar Marathwada UniversityPower of hydrogenDepartment of Library and Information Science