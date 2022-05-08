Sharad Khandare gets Ph D
By Lokmat English Desk | Published: May 8, 2022 08:20 PM2022-05-08T20:20:02+5:302022-05-08T20:20:02+5:30
Aurangabad, May 8: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) conferred Ph D on Sharad Prabhakar Khandare in Library and ...
Aurangabad, May 8:
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) conferred Ph D on Sharad Prabhakar Khandare in Library and Information Science.
He submitted his thesis titled ‘Bibliometric Positioning of Chemistry Journals: A Comparative Analysis’ under the guidance of Dr Shashank Sonawne, research guide, Department of Library and Information Science, Bamu.Open in app