Young man attacked with knife in Bajajnagar; two accused booked
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 16:45 IST2026-01-03T16:45:03+5:302026-01-03T16:45:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
A young man was verbally abused, beaten, and injured with a knife at Bhavani Chowk, Bajajnagar, over a minor dispute. Amol Jadhav (25, private employee, resident of Jaybhavani Chowk, originally from Pimparkhed, Risod, Washim) filed the complaint. Accused Aditya Bawaskar and Rishabh Bawaskar (residents near Trimurti School) along with an unknown person first verbally abused his aunt’s daughter, then assaulted Jadhav. Rishabh struck him with a knife on the chest, left arm, and back, also threatening him: “If you complain, neither you nor your aunt’s daughter will be spared.” Case registered at the MIDC Waluj police station against the three.Open in app