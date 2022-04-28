Zulfiquarali passes away
By Lokmat English Desk | Published: April 28, 2022 10:35 PM2022-04-28T22:35:11+5:302022-04-28T22:35:11+5:30
Aurangabad, April 28: Zulfiquarali Abdullabhai (93, Beed Bypass) died of a brief illness on Thursday. His burial will take ...
Aurangabad, April 28:
Zulfiquarali Abdullabhai (93, Beed Bypass) died of a brief illness on Thursday. His burial will take place at Dawoodi Bohra Qabarastan, behind Patidar Bhavan (Jalna Road), on April 29. He leaves behind a son, two daughters, a daughter-in-law and grandchildren and great-grandchildren. He was the father of Dr Riaz BaqariOpen in app